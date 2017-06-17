Медики вернут слух десяти маленьким якутянам с диагнозом двухсторонней глухоты

В республиканском медиа-центре состоялось подписания соглашения о сотрудничестве в области высокотехнологичной оториноларингологии, в рамках которого дети с диагнозом двухсторонней глухоты получат возможность слышать.

Напомним, на днях впервые в истории здравоохранения Якутии были проведены операции по кохлеарной имплантации — пятеро малышей получили возможность слышать.



Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства и министерство здравоохранения Якутии подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в ближайшее время будут проведены еще 10 аналогичных операций.

«Детям подарят возможность слышать. Это важное для Якутии событие», — отметил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

«Важнейшим элементом соглашения, которое мы сегодня подписали, является не только оказание лечебной помощи, но и подготовка кадров. Хорошо, когда пациенты могут вылечиться в своем городе, а не искать специалиста по всей стране», — отметил главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения России Николай Дайхес.