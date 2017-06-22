Машины эпохи: Депутат Павел Петров собрал уникальную коллекцию ретро-автомобилей

Легендарный ЗИМ, знаменитая «Победа» и универсальная Волга-57 – эти и другие ретро-машины являются частью уникальной коллекции депутата Якутской городской Думы Павла Петрова. Он собирает и чинит их на протяжении десяти лет. ЯСИА удалось поближе познакомиться с раритетами.

«Идея заняться коллекционированием ретро-машин, думаю, пришла в раннем детстве: со старшим братом постоянно любовались автомобилем соседа, у него была «Победа». А потом похожую я обнаружил на городской свалке, всю ржавую и поломанную. Забрал, отремонтировал, довел до ума. С этого все и началось», — рассказал Павел Петров.

Сейчас в коллекции депутата — пять машин и мотоцикл. Всю работу по восстановлению, кроме покраски, он выполняет сам, используя при этом только оригинальные запчасти: «Пробовал как-то начинить старый автомобиль современными наворотами – поставил стеклоподъемники, гидроусилитель, «прокачал» двигатель, авто на удивление все это приняло, но ездить стало неинтересно, не то. Поэтому сейчас — только оригинальные запчасти».

ГАЗ-М-20 «Победа». Найдена на городской свалке

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«Автомобиль производился с 1947 по 1951 годы, в данной модификации их выпущено порядка 20 тысяч экземпляров. Машина предназначалась для генеральского и ученого состава. Создать ее поручил сам Иосиф Сталин после войны, когда нашу страну заполонила иностранная техника (ФОРД, МЕРСЕДЕС и другие). Он потребовал сделать отечественный аналог, который ни в чем не будет уступать «иностранцам». Так и появился ГАЗ-М-20. Первоначальная версия была удлиненной, машина не находилась в свободной продаже, ее выдавали только за особые заслуги.

Это чудо я увидел случайно на городской свалке. Теперь машина — в идеальном состоянии. Готовил я ее специально ко Дню Победы, отсюда и цвет».

ЗИМ. Прибыл в Якутию из Америки

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«После того, как «Победа» заняла свои позиции в стране, на заводе имени Молотова решили сделать машину побольше – ЗИМ. Это единственный в стране автомобиль, который является кадиллаком. У него удивительная начинка: складывающиеся сидения, коробка-автомат, много других новшеств для советского времени – плавный ход, двигатель так до сих пор и не менялся, и теперь он стоит на грузовых машинах. Салон — просторный и вместительный, в нем проводили секретные совещания. Ездили на ЗИМе генералы.

В Якутию машина попала случайно из Америки. Капитан дальнего плавания увидел ее в США, купил и привез в Одессу. Потом волею судьбы его перевели на работу в Ленское речное объединенное речное пароходство, так раритетное авто попало к нам«.

Волга-57. Любимица миллионов

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«Волга-57 – самая распространенная модель, особенно сильно ее любили на Кавказе и в столице страны. Она скоростная, комфортная и плавная. Интересна эмблема – олень, который олицетворяет быстроту и маневренность. Однако после запуска с таким знаком многие начали жаловаться – уж очень он был травмоопасен, люди распарывали животы, поэтому решили поменять на знак с изображением сталинских высоток. У меня сохранилось оба. Машина окрашена в родной цвет, сложно было найти подходящую краску без лака«.

Копейка – 13 модель. Знакома всем

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«В этой машине все родное — начиная от колес и салона, заканчивая обивкой из дермантина. Юркая, верткая, в общем, отличная модель».

«Москвич». Собран по кусочкам



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«Если существовали машины для высшего командного состава, то необходимо было сделать и для народа. Московский завод придумал «Москвич». Выпущенный большим тиражом, около 150 тысяч, изначально предназначался для коммерческого использования – такси, перевозка почты, «скорая помощь». Для сельской местности был создан в формате 4 вд. Я собрал его по частям. Сейчас автомобиль находится на стадии реконструкции«.

Мотоцикл «Ирбит». «Родственник» BMW



«Он был изготовлен на оборудовании завода BMW, которое первым делом вывезли из Германии после войны«.

По словам Павла Петрова, продавать коллекцию он не собирается, хотя рыночная цена экземпляров исчисляется миллионами: «В свое время хотел передать технику в школу, чтобы дети изучали и сами занимались реставрацией. Не взяли. Потом с другими любителями ретро-машин планировали создать музей в Якутске. Не получилось. Поэтому они сейчас стоят в моем дворе и радуют глаз».