Мас-рестлер из Твери стал абсолютным чемпионом на Ысыахе в Москве

Спортсмен из Твери Роман Калинин завоевал титул абсолютного чемпиона по мас-рестлингу на Ысыахе в Москве, оставив позади восемь сильных конкурентов. Атлеты из Якутии почти не участвовали в состязании.

Национальный праздник традиционно проходит в музее-заповеднике «Коломенское». Его украшением на протяжении многих лет становится турнир по мас-рестлингу. Если раньше в состязании принимали участие обычные зрители, то в последние годы на помост выходят профессионалы.

На Ысыах приехали гости из Финляндии и Украины. Россию представили атлеты из Москвы, Твери, Калуги, Краснодара, Рязани, Чувашии, Республики Марий-Эл и Якутии.

Лидеры нашей сборной на сей раз воздержались от участия в турнире. Мужчин разделили по четырем категориям: до 70, 90, 105 и свыше 105 кг, женщины соревновались только в двух весах — до и свыше 65 кг.

Единственный якутянин, уроженец Среднеколымского улуса Александр Зотов, стал чемпионом в наилегчайшем весе.

В абсолютном первенстве победу одержал серебряный призер Кубка мира по мас-рестлингу Роман Калинин из Тверской области. В финале он выиграл у москвича Анатолия Шмырева — чемпиона Ысыаха в весе до 105 кг. Победителю вручили приз от главы Верхоянского улуса — шкуру полярного волка и якутский нож.

Победители и призеры Ысыаха в Москве:

Весовая категория до 70 кг: 1 место — Александр Зотов (Якутия); 2 место — Хасу Пекка (Финлянди); 3 место — Илья Малышев (Москва); 3 место — Моисей Иванов (Москва); Весовая категория до 90 кг: 1 место — Роман Искандеров (Московская область); 2 место — Евгений Пиконин (Московская область); 3 место — Егор Дегтярев (Республика Марий-Эл); 3 место — Владимир Тихомиров (Московская область); Весовая категория до 105 кг: 1 место — Анатолий Шмырев (Московская область); 2 место — Сергей Зотов (Москва); 3 место — Михаил Журавлев (Калужская область); Весовая категория свыше 105 кг: 1 место — Роман Калинин (Тверская область); 2 место — Иван Галкин (Калужская область); 3 место — Артем Щетинин (Калужская область); 3 место — Сергей Пильтяй (Московская область); Весовая категория до 65 кг: 1 место — Ирина Кутузова (Москва); 2 место — Алина Дементьева (Москва); 3 место — Виктория Диодорова (Москва); 3 место — Людмила Сорвачева (Москва); Весовая категория свыше 65 кг: 1 место — Ирина Заславская (Украина); 2 место — Екатерина Сорвачева (Московская область); 3 место — Марина Калинина (Московская область).