Малые реки могут обеспечить энергетическую безопасность отдаленных районов Якутии

Использовать энергию малых рек для обеспечения энергетической безопасности отдаленных населённых пунктов предложили якутские ученые. Это позволит снизить зависимость от завоза топлива, считают они. Наиболее перспективными с этой точки зрения являются Индигирка и ее притоки.

Исследование гидропотенциала малых рек проводилось в рамках первого этапа комплексной экспедиции РАН в Якутии. Как пояснил доктор технических наук, заместитель директора Института физико-технических проблем Севера СО РАН Валерий Лепов, выступающий координатором исследований, посвященных промышленной и энергетической безопасности, большой проблемой для отдаленных улусов является завоз топлива. Поэтому ученые задались вопросом, нельзя ли добывать энергию из малых рек.

«В течение 2016 года были оценены энергозапасы малых рек, и мы пришли к выводу, что получение электроэнергии возможно. В дальнейшем будут сделаны конкретные расчеты для отдельных поселений», — сообщил он.

Исследования проводились в северо-восточных и северо-западных районах Якутии, на реках Алдан, Вилюй, Индигирка. Наиболее перспективными с точки зрения энергозапасов, по словам Лепова, являются Индигирка и ее притоки – они вполне способны обеспечить работу малых электростанций мощностью до 100 кВт.

«Одна такая станция может обеспечить электроэнергией небольшое поселение», — подчеркнул ученый.

Первый этап комплексных исследований РАН в Якутии стартовал в 2016 году, его главной целью является оценка текущей социально-экономической ситуации, человеческого потенциала и производственных ресурсов. В будущем на основе полученных научных данных будут разработаны рекомендации по развитию производительных сил и социальной сферы Якутии до 2050 года.