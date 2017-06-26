Магия Ысыаха: Народный целитель Лариса Неустроева советует якутянам думать только о хорошем

За два дня Ысыаха Туймаады в местности Ус Хатын прошла масса разнообразных мероприятий. Одним из самых посещаемых стал тюсюлгэ народных целителей. По старинной традиции праздника, которая поддерживается много лет, люди приезжают из районов республики, чтобы пройти обряд очищения и попросить совета.

В тюсюлгэ собрались целители из разных уголков Якутии. В течение двух дней любой желающий мог найти ответы на волнующие вопросы.

Лариса Неустроева – Сарыада уже много лет занимается народной медициной. Она представляет Конфедерацию целителей России и организацию по возрождению и сохранению народного творчества «Сандаар».

По ее словам, дар пришел к ней после долгой болезни. «Я рада, что семья поддерживает меня. Способности передались и моей дочери, она помогает мне лечить людей», — рассказала женщина.

Лариса Алексеевна считает, что в современной жизни есть место для магии. Она отметила, что хотела быть простым человеком, но именно такой оказалась ее судьба, и женщина приняла этот дар: «Хотя, конечно, тяжело видеть болезни и недуги людей».

Народный целитель дала якутянам совет: «Никогда не думайте о плохом. Добрые мысли делают ваше настоящее. Будучи в позитивном настрое, вы впустите в свою жизнь только хорошее, и все будет в порядке».