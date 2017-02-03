Людмила Вербицкая: Минздрав Якутии ставит перед собой амбициозные цели

Минздрав Якутии ставит перед собой амбициозные цели, среди которых -развитие кадаверной трансплантологии и клеточных технологий. Об основных направлениях работы ведомства на ближайшее время мы поговорили с заместителем министра Людмилой Вербицкой.

— Людмила Ильясовна, как обстоит ситуация с программой по развитию санитарной авиации в республике?

— Якутия — один из немногих субъектов России, где медицинская помощь иногда оказывается только с использованием санитарной авиации. К сожалению, нет отдельного федерального закона, регулирующего эту сферу, отсутствует регламент действий. С 2012 года правительством республики ведется большая работа с российскими Минздравом и Минтрансом по развитию санавиации. Наша позиция по данному вопросу находит понимание и поддержку. В 2017 году регион приобретет по лизингу пять вертолетов с медицинскими модулями, а на территории всех районных больниц планируем возвести посадочные площадки для этого вида воздушного транспорта. Предусмотрено увеличение на 500 миллионов рублей расходов по перевозке пациентов. Вертолеты могут выполнять не только медицинские задачи, но и перевозить людей, грузы. Этот момент мы тоже обговорили с министерством здравоохранения России, учитывая, что у нас есть сложности по межрайонной транспортировке. Воздушные суда будут размещаться на базе «Полярных авиалиний» и работать в межрайонных филиалах санавиации. В будущем планируем открыть дополнительные филиалы.

Решение столь важного вопроса — яркий пример сотрудничества руководства региона с федеральными ведомствами.

— Ранее Минздрав России, насколько нам известно, высказывал замечания по нежеланию Якутии сокращать коечный фонд в муниципалитетах?

— Действительно, нарекания были, но четкая позиция главы республики Егора Борисов по сохранению коечного фонда нашла поддержку в федеральном министерстве здравоохранения.

У нас есть сверхнормативный коечный фонд и численность медработников. Мы неоднократно обращались в Госдуму, чтобы внести поправки в федеральный закон №323-ФЗ. В итоге частично изменен подход к формированию медпомощи, порядку ее оказания и маршрутизации пациентов. Сегодня вышел приказ Минздрава России, который учел особенности транспортной доступности республики и норматив федеральных затрат на здравоохранение. Мы доказали, что сохранение коечного фонда жизненно необходимо. Один из ярких примеров последнего времени — аварийная посадка самолета Ил-18 в Тикси. Если бы действовали общероссийские нормативы, то вместо Булунской ЦРБ в лучшем случае работала бы участковая больница. Ни о какой специализированной, а тем более оперативной хирургической помощи и речи бы не шло. Военные медики добрались к пострадавшим только спустя трое суток. Их поразила работа наших врачей. Высокая квалификация медперсонала и жесткая позиция Егора Борисова по сохранению коечного фонда позволили спаси людям жизни.

— На отчете министерства по итогам работы за год глава ведомства Михаил Охлопков отметил, что перед вами стоят весьма амбициозные планы по трансплантологии. Что конкретно намечается?

— Мы уже около 10 лет делаем пересадку почек, но в 2016 году впервые провели операцию по пересадке кадаверной печени, а буквально пять дней назад пересадили кадаверную почку. Две бригады врачей кардиохирургического отделения РБ №1 пройдут обучение по пересадке сердца в лучших учреждениях страны. У нас есть оборудование, хорошая база. В прошлом году Ил Дархан подписал указ о развитии высокотехнологичной медпомощи, который стал еще одним стимулом работать по направлению трансплантации органов.

— Стоит ли ожидать в будущем строительства в регионе кардиоцентра?

— Нам с большим трудом дается строительство онкодиспансера, поскольку были организационные проблемы — не могли найти экономическую основу. Федеральный центр начал софинансирование только после того, как Егор Борисов выделил начальную сумму из регионального бюджета. Сейчас развивается новая организационная форма — концессионное соглашение. Появилась возможность возвести кардиохирургический центр, привлекая средства не только из бюджета, но и из иных источников.

— Как продвигаются работы по строительству онкодиспансера?

— В этом году на вторую очередь из федерального бюджета заложено около 150 миллионов рублей, в 2018 — 350 миллионов. Все это является итогом работы властей республики с федеральным центром.

— Наблюдаются ли успехи в реализации программы «Земский доктор»? Как она себя зарекомендовала?

— Это достаточно эффективный механизм привлечения кадров в муниципалитеты. Единственное, многих настораживает условие, по которому специалист должен отработать пять лет в районе. Считают, что это слишком долго. Финансирования, выделяемого в данное время по программе «Земский доктор», достаточно. В 2016 году направлено 70 миллионов рублей, из которых 42 миллиона — из федерального бюджета.

Кроме того, действует региональная программа «Земский фельдшер» — в соответствии с ней выезжающему работать в северные и арктические улусы выплачивается единовременно 700 тысяч рублей. В 2015-2016 годах по программе 16 фельдшеров трудоустроились в районах Якутии. Есть программа «Земский нарколог», ее участникам выдается разово 1 миллион рублей.

— Какие еще нововведения будут в области здравоохранения?

— Мы развиваем клеточные технологии. В Якутии есть одна из краевых патологий — обморожение, которая приводит к инвалидизации, порой с потерей конечностей. При потере поверхностного слоя восстановить кожу невозможно — искусственные волокна на замещение не годятся, и человек чаще всего умирает от потери жидкости. Для решения проблемы необходимы естественные физиологические продукты, поэтому будем выращивать фибробласты, то есть, грубо говоря, кожу. Начнем работу в этом году на базе СВФУ. Оборудование уже закуплено. Фибробласты должны найти применение в практической медицине. Специалисты по этому направлению сейчас проходят обучение на базе нашего университета.

Мы одними из первых открыли персонализированный центр по онкологии, аналогов которому нет на Дальнем Востоке и в Сибири.

В будущем планируем развивать систему трансляционного центра — выращивать хрящи, а в дальнейшем и сетчатку глаза. Это, конечно, амбициозно. Но новыми направлениями следует заниматься, так как они оказывают значительное влияние на развитие всей медицинской сферы.