Людмила Танцура: Мы должны спасать семьи, а не создавать приюты

Недавно федеральные СМИ писали, что супруги из Калининграда вернули семерых детей обратно в приют, когда органы опеки отказали им в выплате денежного довольствия после переезда в Москву. По словам руководителя отдела опеки и попечительства Якутска Людмилы Танцуры, в столице республики насчитывается 18 приемных семей, где проживают 60 ребят. О том, на какие льготы они могут рассчитывать и были ли случаи, когда воспитанников возвращали обратно в детдом, она рассказала в интервью ЯСИА.

Дети под опекой и защитой закона

— Людмила Григорьевна, сколько всего детей состоит на учете в отделе опеки и попечительства?

— 761 ребенок, 60 из которых воспитываются в приемных семьях. У нас есть несколько видов опеки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Стандартная опека назначается по согласию родителей, которые по тем или иным обстоятельствам не могут воспитывать детей сами, и отдают их на воспитание родственников. Чаще всего бабушкам и дедушкам.

Есть предварительная опека на полгода, которая оформляется на детей, находящихся в социально опасном положении. Родителей не ограничивают в правах, но по истечении полугода, если ситуация не изменится, родственники могут оформить постоянную опеку над детьми.

Усыновление защищается законом, и родители не имеют права никому рассказывать, что ребенок им неродной.

— А как насчет семей, которые усыновляют детей?

— Приоритетным направлением является усыновление, ведь в таком случае приемные родители приравниваются к кровным, записываются в свидетельстве рождения ребенка и находятся под защитой закона. На эти семьи не распространяются льготы, как для приемных семей.

— А дети могут быть в курсе того, что это не их кровные родители?

— В приемных семьях дети обычно знают это, хотя у нас были случаи, когда приемные родители брали под опеку детей грудного возраста, а потом усыновляли. А усыновление защищается законом, и в соответствии со статьей 155 УК РФ родители не имеют права никому рассказывать, что ребенок им неродной.

— То есть кровные родители уже не смогут вернуть ребенка?

— Был случай, когда мама, которая отказалась от ребенка, пришла к нам узнать, где он находится. А его уже усыновили. В таком случае мы не имеем права давать никаких данных: ни фамилии его родителей, ни места проживания. Единственное, выдаем справку, где указывается, в каком году ребенка усыновили. Эта тайна охраняется законом, и все лица, участвовавшие в процедуре подготовки и исполнении усыновления, обязаны ее сохранять. В противном случае они привлекаются к ответственности на общих основаниях.

Воспитать чужого ребенка, как родного

— А какие виды опеки существуют?

— У нас есть возмездная и безвозмездная опека. При безвозмездной родственники ежемесячно получают от государства компенсационную выплату до совершеннолетия детей в размере от 11 до 20 тысяч рублей. Сумма зависит от возраста и пола ребенка — девочки получают чуть больше. Суммы индексируются каждый год.

Возмездная опека — это попечительство над ребенком, осуществляемое на условиях договора между органами опеки и приемной семьей. Особенностью является то, что согласно договору помимо компенсационных выплат дополнительно эти семьи получают денежное вознаграждение за воспитание ребенка. То есть государство платит им за воспитание каждого ребенка — чем больше детей в семье, тем больше процент выплат. Эта сумма увеличивается, если приемная семья взяла на воспитание детей до 3-х лет или детей с инвалидностью.

— Сколько у нас в Якутске таких приемных семей?

— В Якутске насчитывается 18 семей, где проживают 63 ребенка. Во многих воспитываются по 8-12 детей. Эти семьи — интернациональные, а дети разновозрастные, есть родные братья и сестры. В основном все из детских домов, но есть приемные семьи, где воспитываются дети родственников.

— Разве опекуны над детьми кровных родственников не должны идти по другой форме?

— В законодательстве нет такой градации, что приемными семьями могут быть только те, что берут на воспитание чужих детей. Поэтому семья может стать приемной, даже если взяла на воспитание детей родственников. Мы стараемся, чтобы в приемные семьи брали ребят именно из детских домов. Под опеку берут в основном тети, дяди, братья, бабушки и дедушки.

Можно ли отдать ребенка в приют из-за квадрантных метров

— Получается, что родственники могут взять детей своих родных и создать приемную семью?

— Могут, мы не имеем права отказывать. Но они не должны менять детям фамилии и имена в свидетельстве о рождении. Испокон веков приемная семья создается для детей из детдомов. Надо понимать, что между воспитанием кровного ребенка и чужого есть большая разница, существуют свои трудности. Поэтому мы предлагаем опекунам создать приемную семью только в случае, если они берут под опеку троих или четверых детей. Ведь воспитать и прокормить столько ребятишек трудно.

-Получается, что приемной семьей стать гораздо выгоднее, чем просто оформить опеку, ведь дотаций от государства будет гораздо больше. А сколько составляет эта дополнительная плата за воспитание ребенка согласно договору?

— Приемная семья получает 7,5 тысячи на ребенка, а также наши северные надбавки и коэффициенты. Эта ставка накручивается в зависимости от количества детей, их возраста и здоровья. Если в семье воспитываются только дети-инвалиды, то сумма денежного довольствия возрастает. У нас в Якутске есть приемная семья, которая воспитывает шестерых детей с диагнозом 8 вида. Но они скоро переезжают в Крым и снимаются с учета у нас.

— Вы проверяете семью перед тем, как отдать детей под опеку?

— Конечно. Мы выезжаем для проверки социально-бытовых и жилищных условий. Порой закрываем глаза на те же квадратные метры, потому что жилье может не соответствовать требованиям закона, зато в доме всегда чисто, уютно, и опекунами выступают бабушка или дедушка детей. Зачем отдавать ребенка в приют из-за квадратных метров. Поэтому идем навстречу опекунам.

К приемным семьям относимся гораздо жестче. Но, если проанализировать все наши приемные семьи, то они начинали с опекунства. Считаю, что это правильный метод. В таком случае мы видим, как опекун относится к ребенку и может ли дополнительно взять еще детей.

В городе есть Школа приемных семей, где все будущие опекуны и попечители проходят обучение. При детском центре «Берегиня» действует служба сопровождения, чьи психологи, социологи и медики помогают при трудностях в воспитании, проблеме с адаптацией в семье. Существует Клуб опекунов. Раньше из-за отсутствия всего этого работать с семьями было гораздо сложнее. Наши приемные семьи создаются с начала 2000-х годов. Это Павловы, Корниловы, Тарабукины, Яховские и другие.

Органы опеки Москвы, отказавшие заключить договор с семьей из Калининграда, нарушили конституционные права граждан, ведь человек имеет право жить, где хочет.

Воспитание ребенка — это работа

— Есть еще какие-то льготы для приемных семей?

— Больше никаких льгот нет. Мы неоднократно обращались в Ил Тумэн с просьбой рассмотреть вопрос о приравнивании приемных семей, где трое и более детей, к многодетным семьям.

Кроме того, вносили предложение об оплате авиабилетов опекунам во время санаторно-курортного лечения детей. Бывает очень сложно организовать этот процесс из-за отсутствия денежных средств у приемных родителей и опекунов. Обсуждали вопрос о предоставлении льгот при оплате коммунальных услуг.

И самая главная проблема — это заключение трудового договора с приемными семьями, чтобы у них были оплачиваемые отпуска и больничные, все социальные услуги.

— Воспитание детей вы рассматриваете как работу?

— Да, я считаю, что это работа. А эти люди по трудовому кодексу не защищены. Данный вопрос поднимается и на федеральном уровне, причем не первый год. Но пока приемные семьи получают только отчисления в Пенсионный фонд при предоставлении договоров, поскольку год с начала образования приемной семьи приравнивается к началу трудового стажа для оформления пенсии.

Финансовая миграция приемных семей

— А как вы можете прокомментировать случай, когда приемная семья из Калининграда после переезда в Москву вернула семерых детей обратно в приют из-за отказа органов опеки столицы увеличить им выплаты?

— Этот случай шокировал нас всех, и лично меня поразил до глубины души. Я осуждаю как органы опеки Москвы, так и приемную семью.

Дело в том, что в каждом регионе установлен свой размер выплат. У приемных семей Москвы и Санкт-Петербурга — очень большие суммы по сравнению с другими регионами.

Москва — словно отдельное государство. В России нет закона, уравнивающего платежи, а надо бы принять, чтобы не возникало подобных случаев, когда приезжает семья из субъекта, где выплаты составляют 18 тысяч рублей, а в Москве — 70-80 тысяч на каждого ребенка. Разница огромная, хотя все семьи одну работу делают, вне зависимости о того, где живут.

Органы опеки Москвы, отказавшие заключить договор с семьей из Калининграда, нарушили конституционные права граждан, ведь человек может жить там, где хочет. А им сказали, чтобы они ехали обратно в Калининград.

К нам тоже приезжают люди из других регионов России, где пособие меньше, чем в Якутии, и встают у нас на учет. Я им должна сказать, мол, езжайте обратно к себе на родину? Это же грубость. У нас нет чужих и своих детей. Мы должны помочь.

Единственное, сейчас действительно идет большая миграция из-за размера этих выплат. В Якутии приемные семьи переезжают в столицу, порой не имея жилья, хотя в районе был дом. Если семьи приезжают в Якутск на длительное лечение, то районные органы опеки направляют нам запрос, и мы временно ставим семью на учет, помогаем найти жилье. Мы всегда говорим семьям из улусов, что прежде чем стремиться в город, надо подумать о крыше над головой. Тем более, что в Якутске с жильем большие проблемы.

Мы не экстрасенсы — видеть истинные интересы человека не можем.

Разница между выплатами на приемных детей в Москве и регионах действительно огромная — в столице эта сумма может доходить до 80 — 85 тысяч рублей на ребенка в месяц. За семерых детей семья из Калининграда могла получать около 600 тысяч рублей ежемесячно. Кроме огромных денег, после совершеннолетия ребенку положена квартира от государства. Чтобы отфильтровать все стремящиеся в столицу приемные семьи, в Москве договор заключают только с теми, кто берет детей из столичных детдомов и у кого есть московская прописка.

— Но разве стоило из-за отказа в выплатах бросать детей? Они же не вещь: захотел — взял, не подошла — выбросил.

— Я осуждаю этих приемных родителей. Получается, они воспитывали этих детей три года из-за денег?

Слава богу, у нас таких случаев не было. В Якутске городская и республиканская Ассоциации приемных семей очень хорошо работают, ездят по улусам, привозят специалистов из других регионов, помогают друг другу.

Я сама лично столкнулась с опекой. Несколько лет назад попала к нам шестнадцатилетняя девочка, у которой мать погибла, а она сама пыталась покончить жизнь самоубийством. Мы с мужем забрали ее к себе. Я отказывалась от этих пособий, потому что мне не нужны были ее деньги. Злые языки стали бы говорить, что начальник отдела опеки взяла девочку ради выгоды. За два года, что она жила с нами, ни копейки с ее пособия не взяла. Как ей исполнилось 18 лет, отдала эту сберкнижку со всеми сбережениями.

Я ее воспитывала как родную. Как можно вытолкнуть за дверь ребенка? Ведь он ко мне привык! Поэтому меня так поразила эта история с семьей из Калининграда. Выявить черты цинизма у приемных родителей с самого начала невозможно. Вроде бы человек прошел Школу приемных родителей, разговаривал с тобой адекватно, вошел в доверие, а потом оказывается, что все было ради денег…

— А что стало с той девочкой, которую вы взяли под опеку?

— Она окончила юридический факультет, живет и работает сейчас в Екатеринбурге.

— На вашей памяти кого-нибудь из усыновленных детей вернули в приют?

— Было три таких случая, но дети вернулись не в детдом, а к родным матерям. Но три года назад усыновители вернули ребенка в приют, потому что тяжело заболели.

По закону в течение первых трех лет мы проверяем семью. Хотя лично я считаю, что это курирование излишнее, когда речь идет о грудничках. Таких маленьких детей семьи берут лично для себя, и когда мы приходим к ним в дом с проверкой, возмущаются. Они правы, потому наши визиты могут увидеть соседи, знакомые, и тайна усыновления нарушится, что станет стрессом для семьи.

С другой стороны, мы обязаны проводить проверку, потому что защищаем права ребенка. Ведь мы не экстрасенсы — видеть истинные интересы человека не можем.

Кризисных центров для спасения утопающих нет

— С какими проблемами сталкиваются семьи?

— Очень сложно проходит адаптация к приемной семье или усыновителям, если дети взрослые. Пока ребенок поверит опекуну, откроется, доверится, пройдет немало времени. Бывают проблемы с образовательным процессом из-за неадекватного отношения к сиротам их же одноклассников.

И, конечно, генетика играет роль. Говорят, что все зависит от воспитания, но наследственность проявляет себя рано или поздно. Ребенок может с детства воспитываться в приемной семье, которая вполне благополучная и интеллигентная, но будет страдать клептоманией. Это все отголоски кровного родства. Поэтому очень много работы у наших психологов.

Говорят, что все зависит от воспитания, но генетика проявляет себя рано или поздно.

— И все же это хорошо, что детей забирают в приемные семьи из тех же приютов…

— Это, конечно, хорошо. Но я считаю, что вместо того, чтобы разгребать последствия, надо их предотвращать. Я как заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних вижу все это. Родные родители ребенка выпивают, ведут асоциальный образ жизни, и тот в итоге попадает в приют. Процент пьянства нам в основном дают районы, и спиваются, как правило, женщины, а не мужчины.

Я много лет поднимаю вопрос о создании кризисных центров сопровождения для таких семей. Мать от алкоголизма пролечилась, но возвращается обратно в ту же среду, где ее спаивали, снова пьет. И ее некому поддержать, нет каких-то сообществ. Много таких мам у нас в республике.

— Пьют из-за отсутствия работы или по другим причинам?

— Есть просто неблагополучные женщины, которые не умеют жить иначе. Другие приезжают в Якутск в поисках работы, не находят жилья, в итоге начинают гулять по клубам и ресторанам, а потом спиваются. И опять же обратиться за квалифицированной помощью не к кому.

— У нас менталитет такой. Мы люди закрытые, не любим ходить к психологам и рассказывать о своих проблемах.

— Служба сопровождения с патронатными воспитателями нам нужна. Общественные организации и комиссии по делам несовершеннолетних на себе все семьи, находящие в социально опасном положении, не вытянут. Тем более, общественников у нас не так много. Должна быть крупная структура с профессиональными психологами, людьми, которые будут работать индивидуально с каждой семьей.

Иногда приходится отдавать детей соседям, тетям, дядям под расписку, потому что некуда везти.

— Как это должно выглядеть?

— Семью, которая попала в поле зрения, ведет специально обученный человек, который готов содействовать во всем: начиная с поиска работы, сбора документов, справок, заканчивая помощью по хозяйству, чтобы женщина могла этому человеку довериться. Когда произошла трагедия и нет рядом специалиста, который сумел бы приободрить, помочь, поговорить хотя бы, легко можно попасть под пагубное влияние. С этого все и начинается. Постепенно человек скатывается.

— У нас нет такого патроната в городе?

— Есть службы сопровождения при реабилитационном центре, детском доме «Берегиня» и общественной организации «Лига женщин».

С семьями надо работать индивидуально, общая профилактика ничего не дает. Такие службы нужны, чтобы сохранить родную семью ребенка, дать шанс кровным родителям улучшить условия жизни.

Да и изымать детей некуда. У нас в городе временных приютов нет. Единственный реабилитационный центр рассчитан на 42 места. Это ничто. Нам иногда приходится отдавать детей соседям, тетям, дядям под расписку, потому что некуда везти.

Мы ставим своей целью сократить количество приемных семей, чтобы дети жили со своими родителями.

Забрать(,) нельзя(,) оставить — где предпочитаете поставить запятую?

— А расширить центр не получится?

— Этот вопрос стоит давно, но решения нет. Я предлагаю создать при каждой управе свои приюты. А еще лучше — свои социальные дома и гостиницы, как в других регионах России.

Специалисты отдела опеки ездили в Тольятти по программе повышения квалификации и вернулись с четким осознанием того, что в Якутии есть проблемы в области защиты детей и семьи.

В Тольятти численность населения, как в Якутске — не больше 300 тысяч, но у них есть социальные гостиницы для мам с детьми, которым некуда идти. И эти гостиницы не на неделю, а на годы. При социальных домах работают детские сады, чтобы мама могла спокойно искать работу. Вот так женщины и налаживают жизнь, не спиваясь. Все это делается за счет средств муниципалитета.

Гостиница открыта и для детей-сирот, которые уже выпустились из приюта, но им некуда идти, потому что очередь на жилье еще не продвинулась. Люди работают профессионально, а не для «галочки». Так можно спасти семью.

— У нас все упирается в финансы.

— Поэтому работаем, как работали. Мы ставим своей целью сократить количество приемных семей, опекунов, чтобы дети жили со своими родителями, не было детских домов. Но какая у нас социальная защита семьи?

Приходит к нам на комиссию многодетная мать, зарплата — 15 тысяч рублей. Как ей прожить на эти деньги, одеть и обуть сыновей и дочерей? Пособие для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, тоже небольшое. А потом государство забирает у нее детей, потому что та не может их содержать.

Мы отчитываемся, что у нас средняя зарплата по республике составляет 50 тысяч рублей. Но у большинства простых граждан таких денег нет. Вот отсюда и начинается социальное сиротство. Мамочки бьются на двух-трех работах, а потом опускают руки.

Чтобы такого не было, нам жизненно необходимо открыть крупные службы патронатного воспитания. Это спасет не только детей, но и семьи.