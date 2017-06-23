Лучшим выпускникам Якутии вручили красные дипломы

На площади Ленина Якутска состоялась торжественная церемония вручения красных дипломов выпускникам средне-профессиональных учебных учреждений республики.

Заместитель председателя правительства Якутии Алексей Дьячковский поздравил собравшихся: «В Якутии система средне-специального образования очень сильная. Сегодня более 200 студентов получили красные дипломы. Желаю вам успехов».

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По словам министра образования и науки республики Владимира Егорова, сейчас в Якутии работают 50 учреждений профессионального образования и пять вузов. Ежегодно они выпускают студентов по 75 направлениям и 125 специальностям.

«Мы уверены, все знания, навыки, умения, которые вы получили во время учебы, помогут достигнуть максимальных успехов», — подчеркнул глава ведомства.