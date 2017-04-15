Лучшие рецепты куличей на Пасху

В это воскресенье верующие будут отмечать праздник Светлой Пасхи. Традиционным лакомством в этот день считается кулич. Лучше не покупать готовый, а сделать его самим. ЯСИА предлагает самые простые и вкусные рецепты.

Кулич обыкновенный

Ингредиенты: 7 стаканов муки, 1/2 стакана молока, 100 гр дрожжей, 20 желтков, стакан сахара, 2 стакана распущенного масла и немного соли.

Приготовление: Почти всю муку смешать с 1/2 стакана молока, залить дрожжами, разведенными в небольшом количестве молока, размешать и поставить в теплое место. Когда опара поднимется, добавить в нее 20 яичных желтков, растертых добела со стаканом сахара и двумя стаканами молока, затем положить немного соли и прибавить муки до надлежащей густоты теста, после чего замесить и дать вторично подняться. Затем тесто выбить как можно лучше, поместить в форму, заполнив ее до половины, дать тесту подняться, после чего печь.

Кулич с сахарной глазурью и цукатами

Ингредиенты: 2 яйца, 3 желтка, 350 гр сахара, 1/2 стакана сахара, 90 гр сливочного масла, 50 гр сметаны, 2 стакана молока, 30 гр сухих дрожжей, 700 гр муки, 100 гр изюма, 50 гр цукатов, 50 гр орехов, 2 пакетика ванильного сахара и соль по вкусу.

Приготовление: Яйца и желтки взбить с сахаром, добавить сметану, растопленное сливочное масло, растительное масло, соль, ванильный сахар. Молоко теплое растереть с сырыми дрожжами (если дрожжи сухие, их смешивают с мукой), влить смесь в яйца, всыпать муку. Месить тесто до тех пор, пока оно не будет отставать от рук. Поставить в теплое место. Форму смазать маслом, выложить тесто, чтобы оно заполнило 1/3 объема формы, и снова убрать в тепло. Когда поднимется, поставить в разогретый до температуры 170-180 °С духовой шкаф. Выпекать 40 минут.

Приготовить глазурь. Глазурь: яйца (белок) — 2 шт., сахарная пудра — 140 гр, немного лимонного сока, пищевые красители. Подкрасить в разные цвета. Смазать верх белой глазурью и раскрасить цветной из бумажного корнетика. Можно написать в центре ХВ и сделать любой рисунок вокруг, или свежую глазурь посыпать цветной «лапшой» из карамели. Можно залить кулич шоколадной глазурью, а украшения и надписи сделать цветной глазурью.

Кулич шоколадный

Ингредиенты: 400 гр муки, 50 гр свежих дрожжей, 1/2 стакана молока, 15 яиц, 500 гр сахара, 100 гр порошка какао, 1-2 рюмки рома, 1/2 стакана красного вина, 100 гр ржаных сухарей, 100 гр апельсиновых цукатов, 1/4 чайной ложки молотой корицы, 1/4 чайной ложки молотой гвоздики, 1/4 чайной ложки кардамона и соль по вкусу.

Приготовление: Растворить дрожжи в небольшом количестве молока, смешать с мукой и поставить для брожения в теплое место. Затем добавить желтки, растертые с сахаром добела, какао, ром, красное вино, молотые, просеянные ржаные сухари, мелко нарубленные апельсиновые цукаты и все пряности.

Массу перемешать и поставить в теплое место для брожения. Когда тесто поднимется, добавить взбитые в густую пену белки, соль по вкусу. Затем положить тесто в обильно смазанную маслом и посыпанную мукой форму. Когда поднимется, добавить взбитые в стойкую пену белки и соль по вкусу. Положить тесто в обильно смазанную мягким маслом, подпыленную мукой форму. Когда оно поднимется в форме, выпекать кулич при температуре 180 градусов до готовности. Пряные добавки для кулича нужно мелко смолоть в кофемолке и просеять через частое ситечко.

Пасхальный заварной кулич

Ингредиенты: Молоко — 250 мл, 3 ст.л. сметаны, 130 гр сливочного масла, 1 пакетик дрожжей, 1/3 ч. л. соли, 1 гр ванили, 4 куриных яйца, 225 гр сахара, 700 гр пшеничной муки, 100 гр изюма, 100 гр сахарной пудры, кондитерская посыпка.

Приготовление: Продукты должны быть комнатной температуры. В 40 мл теплого молока размешаем дрожжи и чайную ложку сахара. Оставим до тех пор, пока дрожжи не активируются и не появится «шапочка». 210 мл молока и 50 гр сливочного масла доведем до кипения. Как только смесь закипела, снимаем с огня и всыпаем 50 гр просеянной муки, активно перемешиваем венчиком. Желательно измельчить все комочки. Ждем, когда «заварка» остынет. Желтки отделим от белков. Желтки разотрем с солью и дадим немного настояться. Затем всыпаем 110 гр сахара и ванилин, растираем до небольшой пышности

Смешаем подошедшую опару и желтковую массу. В отдельной чаше взобьем венчиком 3 белка и 110 гр сахара. Добавим сметану и 80 гр растопленного масла. Все это выльем в чашу с опарой. Добавляем «заваренное» тесто. Всыпаем оставшуюся муку (просеянную) частями, хорошо вымешивая. Тесто получается немного липким. Выкладываем его в полиэтиленовый пакетик и завязываем на узелок. Даем подойти час-полтора. Тем временем изюм промоем и обсушим на бумажной салфетке. Тесто подошло, обминаем его. Вмешиваем изюм (руки можно смазать растительным маслом). Выкладываем тесто по смазанным формам. Даем еще 30 минут на расстойку. Выпекаем в течение часа при температуре 180 градусов (время выпечки зависит от размера вашей формы). Маленькие куличи будут готовы через 30 минут. Сахарную пудру взбиваем с яичным белком (можно добавить пищевой краситель по желанию). Верхушки остывших куличей смазываем глазурью и украшаем кондитерской посыпкой.

Сладкий кулич

Ингредиенты: 300 гр маргарина, 100 гр сливочного масла, 2 яйца + 6 желтков, 400 мл молока, 700 гр сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 50 гр классических дрожжей, 1/2 ст. ложки соли, 2 кг муки, 300 гр изюма.

Приготовление: Все продукты для приготовления кулича обязательно должны быть комнатной температуры, молоко можно слегка подогреть. Дрожжи развести в половине стакана теплого молока с одной чайной ложкой сахара. Яйца и сахар взбить миксером. Растопить маргарин с маслом и тонкой струйкой ввести в яично-сахарную массу. Добавить молоко и постепенно вводить просеянную муку, дрожжи и изюм. Оставить кулич подходить в теплое место. Налейте на рабочую поверхность немного растительного масла и выложите тесто. Классический кулич должен быть высоким, потому не помешает сделать в каждой форме бортики из вощеной бумаги для выпечки. Разложить тесто. Форма должна быть заполнена почти на половину. Дать тесту подойти, обмять его в четвертый раз, а затем ждать, пока оно снова поднимется. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов: большие куличи — 50 минут; маленькие — 30 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. Когда верхушка кулича запеклась до нужного вам цвета, советую положить на него лист смоченной в воде бумаги. Верхушку готового кулича можно смазать сливочным маслом.