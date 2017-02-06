Леонид Шибаев: Собственники сами определяют, сколько платить за капремонт

Глава Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Якутии Леонид Шибаев прокомментировал обращения граждан, которые не желают откладывать деньги «в общий котел». По его словам, у людей есть возможность самостоятельно накапливать средства на капремонт.

«Суть таких обращений заключается в том, что собственники жилья считают неудобным и отчасти нецелесообразным откладывать деньги в «общий котел», — сообщил ЯСИА Леонид Шибаев.

Глава фонда объяснил недовольство населения тем, что кто-то собирается в ближайшие годы переехать, а некоторые не видят прозрачности в расходах фонда или считают размер взноса излишне высоким.

По словам Леонида Шибаева, есть два способа откладывать средства: на счете регионального фонда капитального ремонта и на специальном счете отдельно взятого дома. Второй вариант более предпочтителен для собственников жилья. При его выборе люди сами распоряжаются накоплениями, определяют сроки проведения ремонта и виды работ, выбирают подрядчика и сохраняют право на получение бюджетной поддержки.

«Переход на специальный счет можно осуществить в любое время по решению общего собрания собственников. Люди вправе определить размер взноса не ниже минимально установленного, а также владельца специального счета, которым могут стать ТСЖ, УК, жилищный кооператив, региональный оператор», — сказал глава фонда.

Вместе с тем в организации считают, что повышение размера взноса было обоснованным, поскольку он не индексировался с 2014 года. В ведомстве назвали «уткой» появившееся в мессенджере WhatsApp сообщение о том, что собственники имеют право не платить взносы по решению Верховного суда РФ.

«Руководство республики не оставляет собственников один на один с проблемой ветшания многоквартирных домов и ежегодно повышает свой вклад в реализацию региональной программы капитального ремонта. Отдельно отметим, что на содержание фонда накопления собственников не используются, это категорически запрещено», — подчеркнул Шибаев.