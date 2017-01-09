Леонид Ковалев назначен советником главы Якутии

Егор Борисов подписал указ о назначении экс-председателя Госкомитета по геологии и недропользованию Леонида Ковалева советником главы Якутии.

Леонид Ковалев родился 1 марта 1951 года в поселке Шапша Прионежского района Карельской АССР.

Окончил в 1981 году Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова по специальности «Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых» с квалификацией «инженер-геолог», в 1999 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Юриспруденция» с квалификацией «юрист». Кандидат экономических наук.

В 1970 г. – техник-геолог Аллах-Юньской геологоразведочной экспедиции Якутского геологического управления.

В 1973-1988 гг. – старший техник-геолог, начальник отряда, начальник геологосъемочной партии, старший геолог, начальник геологического отдела Аллах-Юньской ГРЭ Якутского производственного геологического объединения «Якутскгеология».

В 1988-1992 гг. – старший геолог геологического отдела, ведущий геолог, начальник Центральной ревизионной партии Якутского ордена Ленина производственного геологического объединения «Якутскгеология».

В 1992 г. – директор государственного геологического предприятия «Геологический музей» Республиканского геологического центра, генеральный директор государственного учреждения «Сахагеолфонд».

В 1995-2000 гг. – заместитель председателя – начальник Управления недропользования Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию.

В 2000-2002 гг. – первый заместитель Руководителя Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).

В 2002-2003 гг. – помощник Президента Республики Саха (Якутия).

В 2003-2017 гг. – председатель Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию.

Государственные награды и звания:

Заслуженный геолог Российской Федерации.

Заслуженный геолог Республики Саха (Якутия).

Почетный разведчик недр.