Ленские столбы и сказочные котята: Пасхальные открытки маленьких художников

Весь город находится в ожидании одного из самых старинных праздников — Воскресения Господня. Пока куличи заполняли прилавки магазинов, специально для ЯСИА учащиеся Дворца детского творчества под руководством педагога Светланы Степановой нарисовали пасхальные открытки.

Настя Александрова, ученица школы №9, 4 «Б»:

«Я постаралась нарисовать отражение моего внутреннего мира. Мне нравятся такие цвета, как фиолетовый и синий. Я считаю их очень интересными. А на фоне — наше небо».

Арина Попова, ученица школы №5, 4 «А»:

«Я люблю рисование и с радостью посещаю кружок. Например, мне очень нравятся картины Сальвадора Дали. Хочу творить, как он, но пока не получается. На своей открытке нарисовала лебедя, потому что меня восхищают удивительные птицы. Они красивые, и их интересно изображать».

Артур Корнилов, ученик Саха-корейской школы, 2 «А»:

«Мне всегда нравилось рисование. На своей картине я решил изобразить весну в Якутии».

Аня Эверстова, ученица школы №33, 2 класс:

«Люблю животных и придумала историю про собаку, которая работает в цирке. Она только что получила медаль за первое место в конкурсе трюков. На фоне я постаралась показать яркую атмосферу цирка, потому что в этом месте всегда горят огни разных цветов. Рядом с собачкой – еда и игровой мячик».

Сайаана Христофорова, ученица школы Якутской городской национальной гимназии, 3 «Б»:

«Я люблю рисовать природу, животных, свою семью. На этой картине вы видите сказочную историю про сову и мышь. Сова поймала мышонка, чтобы съесть, но выронила по невнимательности, и радостный мышонок сбежал. Рядом с совой я нарисовала дупло, в котором живет лесная белочка, и над ее дверцей сушатся грибы, собранные в лесу».

Алиса Дорофеева, ученица школы №26, 3 «Г»:

«Я придумала забавную историю про то, как котята пытаются залезть на дерево, чтобы спрятаться от ленивой собаки. Сначала на ветку запрыгнула желтая кошка. Второй котенок пытается зацепиться, но ему трудно. Им повезло, что собака толстая и из-за лишнего веса не может их поймать. На будке есть трещины, потому что она не может даже пролезть в свой домик. Знаете, ее слишком много кормят. И все действие происходит на заднем дворе на даче».

Карина Томская, ученица школы №9, 4 класс:

«В будущем я не собираюсь становиться художником, но хочу, чтобы искусство было частью меня. Рисунок получился очень геометрическим, наверное, потому что всегда нравились линии. А вообще я люблю изображать на своих картинах природу и животных, создавать цветы из фоамирана и мастерить берестяную посуду».

Тимур Габышев, ученик Городской классической гимназии, 3 класс:

«Я нарисовал танк, потому что просто захотелось».

Рая Носова, ученица школы №5, 2 «А»:

«Я помню, как мы разукрашивали пасхальные яйца в прошлом году, и мне захотелось передать то же настроение. Основным на открытке является наше небо. Всегда любила рисовать, и, если получится, стану хорошим художником».

Алина Ядреева, ученица школы №26, 3 класс:

«Я изобразила сказочную историю про пасхального зайца. Он любит рисовать и с удовольствием разукрасил яйца. Рисуя, зайчик нечаянно замарал мордочку. Если присмотреться, можно увидеть его кисточку рядом с корзинкой».

Айна-Куо Ефремова, ученица школы №2, 2 класс:

«Это настоящий тигр на фоне Ленских столбов. Мне захотелось, чтобы главной темой пасхального подарка стала красота нашего природного края».

1 из 9