«КҮН»: Якутские ягоды для всей страны

Местное сырье, стильная современная упаковка, планы по выходу на федеральный рынок – все это новый якутский бренд «КҮН», продукция которого появилась на полках супермаркетов столицы сразу после нового года. Старт производства, планы поставок морсов в соседние регионы мы обсудили с директором компании «Ягоды Якутии» Артуром Аржаковым.

— Почему именно производство морса?

— Мы долго думали и пришли к выводу, что, наверное, Якутия пока не так много может предложить российскому рынку, за исключением алмазов и газа. Решили обратить внимание на пищевую промышленность. Некоторые, может, помнят, как на одном очень известном российском интернет-ресурсе не так давно был проект «Другая Россия», где представляли лучшие гастрономические товары страны. В список попали сразу четыре продукта из Якутии. Нам есть, что предложить миру – рыба, жеребятина, оленина и дикорос. Мы выбрали ягоды.

— Кто главный инвестор и где находится производство? Сколько человек у вас работает?

— Основной инвестор – венчурная компания «Якутия». Производственный цех располагается в Якутске, в Центре кластерного развития. На производстве заняты десять человек. Главный технолог Николай Иванов, который много лет проработал в усть-алданском предприятии «Брусничка». Проектная мощность нашего цеха – десять тысяч бутылок за восьмичасовую смену. Сейчас в цехе продолжаются пуско-наладочные работы, так что мы еще не вышли на проектную мощность. Пока разливаем морс в тару объемом 0,5 литра, позже будет и в других объемах. Помимо морса планируем производство варенья, джема. В настоящее время работаем над рецептурой.

— Где и как собираете сырье?

— Наша продукция полностью натуральная, из местных ягод. В августе прошлого года мы начали покупать бруснику у населения в Усть-Алданском, Олекминском и Намском улусах. Всего собрали 40 тонн.

— Есть ли планы поставлять продукцию в другие регионы?

— Да, мы намерены занять свою нишу не только внутри республики, но и за ее пределами. В настоящее время заключен первый контракт с крупной торговой сетью в Бурятии. Надеемся, что в других регионах оценят и полюбят наш товар, узнают больше о Якутии.

— Какие цены установили на продукцию?

— Продукт из натурального сырья не может быть дешевле того, что произведен из синтетического порошка и двух стаканов сахара. Сегодня для розницы рекомендованы такие цены: вода (0,5 л) — 32 рубля; морс (0,5 л) – 80 руб; сироп (0,5) – 320 руб. Из сиропа получается 4,5 литра натурального вкусного морса.