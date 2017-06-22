Куда уходят деньги? Ил Тумэн планирует проверить работу якутского аэропорта

Председатель постоянного комитета парламента по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Федоров планирует проверить деятельность аэропорта «Якутск». В частности, речь идет о тарифной политике, режиме работы и взаимоотношениях с авиакомпанией «Якутия» — крупнейшим перевозчиком региона.



Отметим, на прошлой неделе во время заседания в Госсобрании (Ил Тумэн) с участием руководства аэропорта народный депутат высказал личное мнение о том, что у предприятия слишком много обслуживающего персонала при небольшом пассажирообороте, а также завышены тарифы на услуги. Виктор Федоров задался вопросом, целесообразно ли содержать представительство «Аэропорта Якутск» в Москве.

«Свои выводы я сделал прежде всего, исходя из тех цифр, которые в своем годовом отчете указал сам аэропорт. Так, перевозя 850 тысяч пассажиров в год, предприятие имеет выручку в 1,6 миллиарда рублей, в то время как, скажем, аэропорты Иркутска и Красноярска имеют такие же доходы, но при этом их услугами пользуются порядка 1,5 миллиона пассажиров. Получается, у нас завышенные расценки относительно каждого перевезенного человека», — сообщил ЯСИА Федоров.

По его словам, эта информация нашла подтверждение и на встрече с представителями авиакомпании «Якутия», которая состоялась 20 июня.

«Перевозчик прямо ставит вопрос о завышенных расценках аэропорта на свои услуги. В тех же Иркутске, Красноярске и Владивостоке взлет-посадка стоят в два раза ниже, это касается и обслуживания. Представители авиакомпании жалуются на то, что аэропорт им не дает делать самостоятельно некоторые работы, а также на проблемы с бортовым питанием», — пояснил парламентарий.

Еще один больной вопрос – это задолженность авиакомпании перед аэропортом: «По данным аэропорта, она составляет 509 млн, по данным АК «Якутия» — 407. Нужно что-то делать, это мешает сторонам наладить нормальное взаимодействие».

Как подчеркнул депутат, осенью, когда парламент возобновит работу, будет направлен запрос в Госкомцен Якутии с просьбой оценить тарифы, по которым работает аэропорт, сравнить их с другими и выявить обоснованность.

«Кроме того, мы займемся и «Аэропортами Севера», которые сократили свой рабочий день и требуют дополнительные сборы после 16.00, а аэропорт «Якутск» вообще отдыхает в воскресенье», — резюмировал Федоров.

ЯСИА обратилось за комментарием к генеральному директору АО «Аэропорт Якутск» Николаю Местникову.

«Оценивать деятельность аэропорта «Якутск», сравнивая его с аэропортами других регионов, в частности, с Иркутском и Красноярском, некорректно, поскольку при этом не учитываются многие факторы. Например, неверно судить о справедливости тарифов, основываясь исключительно на показателях по пассажиропотоку, не учитывая при этом виды деятельности, которыми занимается аэропорт. Наша выручка включает в том числе и доходы от неавиационных видов деятельности. Мы являемся многопрофильным предприятием и оказываем целый спектр услуг, начиная от бортового питания и заканчивая парковкой и наземным обслуживанием», — рассказал он агентству.

По словам Местникова, аэропорт «Якутск» является субъектом естественной монополии, подпадающим под регулирование ФАС: «Поэтому тарифы устанавливаются и контролируются Федеральной антимонопольной службой, которая в ходе проверок ни разу не выявила каик-либо нарушений».

В целом, по мнению руководителя, делать выводы об эффективности предприятия можно, сравнивая его экономические показатели за разные годы, а они демонстрируют, что аэропорт «Якутск» уже несколько лет подряд сохраняет стабильную динамику развития, оставаясь одним из немногих прибыльных транспортных предприятий республики: «В этом может убедиться каждый, ознакомившись с годовыми отчетами, которые ежегодно публикуются в открытом доступе. Кстати, мы — одно из немногих предприятий, раскрывающих информацию о своей деятельности в полном объеме».

Что касается московского представительства, то речь идет не об отдельной структуре, а об одном сотруднике, который работает с федеральным центром. Это необходимо, поскольку аэродром порта является федеральной собственностью, а аэропорт — ее эксплуатантом, и все вопросы по функционированию площадки согласовывает с Росавиацией.

«Наличие своего представительства позволяет оперативно решать технические и финансовые вопросы с Агентством гражданской авиации и Федеральным агентством воздушного транспорта, связанные в том числе и с масштабной реконструкцией столичного аэродрома, которая была начата в 2015 году и продолжается по сей день. Кроме того, чтобы осуществлять аэропортовую деятельность, необходимо иметь большой перечень разрешительных документов, многие из которых выдаются федеральными ведомствами. В год нам приходится оформлять до 10 федеральных лицензий и сертификатов. Поэтому в ведении московского представителя АО «Аэропорт Якутск» также находятся вопросы взаимодействия с лицензирующими и сертифицирующими организациями: Роскомнадзором, Межгосударственным авиационным комитетом, Роспотребнадзором РФ и другими», — пояснил Местников.