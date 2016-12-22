Все пострадавшие при аварийной посадке Ил-18 вывезены в Москву

Глава Булунского района Игорь Кудряшов в комментарии ЯСИА сообщил, что все пострадавшие при аварийной посадке самолета Ил-18 благополучно вывезены из Тикси в Москву.

Напомним, Ил-18 аварийно сел утром в понедельник у поселка Тикси. Самолет выполнял плановый перелет с военного аэродрома Канск (Красноярский край). На борту воздушного судна, по предварительным данным, были только военные. Все пассажиры и члены экипажа были доставлены в местную больницу, пострадали 38 человек. По информации местных властей, причиной аварии мог стать сильный боковой ветер. Из-за непогоды пострадавших военных не отправляли в центральные медучреждения, все операции проведены в Булунской ЦРБ.

«Забирают абсолютно всех. Последними полетят пациенты в специальных инкубаторах», — отметил Игорь Кудряшов.

По его словам, накануне погода в районе улучшилась, стабилизировалось и состояние пострадавших.

Ранее руководитель муниципалитета заявил, что команда, работавшая над спасением военнослужащих, показала высокий класс. Жители района выстроились в очередь для сдачи крови и обеспечили больницу на долгое время вперед: «Не существовало «закрытой информации», никого не приходилось уговаривать. Царила, как ни странно, спокойная рабочая обстановка. Может, из-за этого все были уверены в своих силах, и операция прошла без неприятных сюрпризов».

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