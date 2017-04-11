Космонавты поздравили с юбилеем основоположника музыкальной культуры Якутии

Российский экипаж Международной космической станции записал видеопоздравление жителям Вилюйского улуса Якутии к 125-летию композитора Марка Жиркова. Напомним, космонавты вернулись на Землю 10 апреля.
Диск с записями якутского композитора Марка Жиркова был отправлен на космическую орбиту с Байконура 22 февраля. После возвращения с космической орбиты фотография композитора займет место в экспозиции краеведческого музея Вилюйска наряду с хомусом и гербом города, тоже побывавшими в космосе.
Летом, во время республиканского Ысыаха Олонхо в Вилюйске, из космоса прозвучит хор «Саргы дьаалы» из оперы «Ньургун Боотур», которую написал Марк Жирков.
Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02», отстыковавшегося от Международной космической станции, благополучно вернулись на Землю.
Спускаемый аппарат с космонавтами «Роскосмоса» Андреем Борисенко, Сергеем Рыжиковым и астронавтом NASA Робертом Шейн Кимброу совершил посадку в казахстанской степи 10 апреля 2017 года в 14.21 по московскому времени.
Продолжительность пребывания в космическом полёте экипажа экспедиции МКС-49/50 составила 173 дня. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции работу на орбите продолжат российский космонавт Олег Новицкий, американка Пегги Уитсон и европейский астронавт Тома Песке.