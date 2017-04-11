Космонавты поздравили с юбилеем основоположника музыкальной культуры Якутии

Российский экипаж Международной космической станции записал видеопоздравление жителям Вилюйского улуса Якутии к 125-летию композитора Марка Жиркова. Напомним, космонавты вернулись на Землю 10 апреля.

Диск с записями якутского композитора Марка Жиркова был отправлен на космическую орбиту с Байконура 22 февраля. После возвращения с космической орбиты фотография композитора займет место в экспозиции краеведческого музея Вилюйска наряду с хомусом и гербом города, тоже побывавшими в космосе.

Летом, во время республиканского Ысыаха Олонхо в Вилюйске, из космоса прозвучит хор «Саргы дьаалы» из оперы «Ньургун Боотур», которую написал Марк Жирков.

Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02», отстыковавшегося от Международной космической станции, благополучно вернулись на Землю.

Спускаемый аппарат с космонавтами «Роскосмоса» Андреем Борисенко, Сергеем Рыжиковым и астронавтом NASA Робертом Шейн Кимброу совершил посадку в казахстанской степи 10 апреля 2017 года в 14.21 по московскому времени.

Продолжительность пребывания в космическом полёте экипажа экспедиции МКС-49/50 составила 173 дня. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции работу на орбите продолжат российский космонавт Олег Новицкий, американка Пегги Уитсон и европейский астронавт Тома Песке.

Марк Николаевич Жирков родился 8 [20] апреля 1892 г. в г. Вилюйске. В 1912—1914 годах, работая учителем музыки в высшем начальном училище, он начал сочинять мелодии по мотивам якутских народных песен. Сотрудничал с основоположником якутской литературы А. Е. Кулаковским, первым якутским учёным лингвистом С. А. Новгородовым, педагогом и краеведом П. Х. Староватовым. 17 октября 1936 года при Якутском драматическом театре был создан Якутский государственный национальный хор, руководителем которого стал М. Н. Жирков. Одновременно, до 1949 года, он был заведующим музыкальной частью театра. Жирков написал первые якутские оперы «Ньюргун Боотур», «Сыгый Кырынаастыыр» и балет-сказку «Полевой цветок», балет «Алый платочек». «Торжественный якутский марш Победы» написанный М. Жирковым и Д.Ф. Салиман-Владимировым, прозвучал во время парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, когда к подножью мавзолея были брошены сотни знамен и штандартов фашистской Германии.