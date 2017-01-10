Константин Ильковский: Допрос – это рабочий момент

Экс-губернатор Забайкальского края, якутянин Константин Ильковский в комментарии ЯСИА заявил, что вызов на допрос к следователю по делу министра финансов Забайкальского края Андрея Кефера — это «рабочая ситуация». Сам он проходит по делу свидетелем.

«Это совершенно обычное дело. Все пока нормально, поздравляю всех с наступившим Новым годом и Рождеством», — сообщил агентству Константин Ильковский.

Ранее СМИ сообщили, что Ильковский был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу экс-главы регионального Минфина Андрея Кефера. Связано оно с задержками зарплат в бюджетной сфере края в первой половине 2015 года. По данным журналистов, экс-губернатора следователи отыскали в Москве 15 декабря. Ранее Ильковский на контакт со следствием не шёл.

Напомним, в конце декабря экс-губернатор опроверг слухи о своем задержании в связи с делом бывшего директора государственного казенного учреждения «Служба единого заказчика» Забайкальского края Геннадия Литвинцева, а также его бывшего заместителя Максима Майорова и главного инженера учреждения Константина Выжлова. Они обвиняются в получении взятки организованной группой и в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).