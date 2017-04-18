Кирилл Алексеев: У изданий холдинга «Сахамедиа» открылось «второе дыхание»

В развитии средств массовой информации республика занимает одно из лидирующих мест среди субъектов России. Несмотря на сложную логистику, ключевые СМИ Якутии добились достойных результатов по тиражам и охвату аудитории. Об этом речь шла на круглом столе «Век Якутии. Региональная идентичность в контексте исторического развития», который состоялся в постпредстве региона при президенте РФ и был посвящен столетнему юбилею газеты «Якутия».

Открывая заседание, постоянный представитель региона при президенте РФ Юрий Куприянов отметил большую роль прессы в формировании позитивного облика республики. Это особенно важно на данном этапе, когда Якутия разработала «Стратегию-2030» и перед ней стоят крупномасштабные задачи, прежде всего инфраструктурные, такие, например, как строительство моста через Лену.

В настоящее время в регионе проживает около 960 тысяч человек, при этом общая аудитория средств массовой информации, входящих в структуру «Сахамедиа», — более 300 тысяч. «Каждый третий якутянин так или иначе соприкасается с нашими изданиями», — отметил генеральный директор холдинга Кирилл Алексеев.

Совокупная аудитория электронных СМИ, которых в холдинге сейчас три, достигает 186 тысяч посетителей в неделю. Флагманским ресурсом является сайт ЯСИА. «Это самый динамично развивающийся ресурс в интернет-сегменте по всем аудиторным показателям. Согласно информации компании «Медиалогия», агентство вполне может конкурировать с интернет-изданиями страны. И аудитория ЯСИА, и количество просмотров продолжают увеличиваться. Рост — десятикратный за четыре года. Сегодня 16 тысяч уникальных посетителей в сутки и до 160 тысяч просмотров», — заявил Алексеев.

Сегодня ЯСИА формирует непрерывную региональную информационную ленту, дающую полную картину происходящего в республике.

В холдинг входят и два традиционных печатных издания — государственные газеты «Саха сирэ» и «Якутия». И если несколько лет назад «Якутия» была «классической постсоветской государственной региональной газетой второго формата с тенденцией по падению тиражей, по потере читателей и аудиторией», то сейчас выходит сертифицированным тиражом 50 тысяч экземпляров, подчеркнул генеральный директор «Сахамедиа». При этом с 2017 года газета перешла на бесплатное распространение и перезапустила свой сайт, который стал «дискуссионной площадкой, открытой для всех».

У газеты «Саха сирэ» тираж по региональным меркам тоже весьма значителен и составляет 44 тысячи: «Теперь это уменьшенный третий формат, один выход в неделю. Газеты без новостей, в этих изданиях публикуются комментарии, аналитика. Главная задача — донести до читателя информационную картину недели по региону и вокруг него».

Таким образом, совокупный тираж газет приближается к 100 тысячам. «Издания востребованы. Поэтому, несмотря на сложную логистику, потенциал для роста тиража по обеим газетам виден. Вошедшим в состав холдинга печатным СМИ удалось обеспечить «второе дыхание» путем перехода на новые каналы доставки до населения», — подчеркнул Алексеев.

Главный редактор «Якутии» Виталий Андрианов рассказал о том, что газета внимательно отслеживает проблемные и актуальные для региона темы. Так, в 2013 году издание одним из первых осветило крупную жилищно-коммунальную аварию в Тикси и поспособствовало скорейшему решению проблемы. А в сентябре 2016 года на площадках «Сахамедиа» стартовал проект, посвященный закону о «дальневосточном» гектаре — в рамках него были сделаны репортажи с фермерами, приведены примеры удачного использования земли, а также подняты вопросы, связанные с правовыми нюансами оформления участков.

Генеральный директор издательского дома «Прима Медиа» Виктор Суханов, чей филиал «Якутия Медиа» успешно развивается в республике, отметил, что это было бы невозможно без грамотной информационной политики властей региона: «Вдумчивое отношение к медийным проектам у госвласти – это уникальный пример для ДФО, да, пожалуй, и всей России. Нет давления на СМИ, наоборот — царство демократии, которым, на мой взгляд, некоторые пользуются не во благо, переходя рамки дозволенного законом». Он подчеркнул и особенности развития госСМИ Якутии: издания холдинга «Сахамедиа» прокладывают дорогу новым, самым современным трендам, внедряя не на словах, а на деле конвергенцию редакций, проектное управление и, безусловно, перспективные мультимедийные проекты.

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21 апреля в столице республики пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею «Якутии» — одного из самых авторитетных и старейших изданий Сибири и Дальнего Востока. Напомним, ранее стало известно, что газете вручены знак отличия «Золотой фонд прессы-2017» первой степени, а также два диплома в номинациях «Лучшее использование документальных снимков» и «Лучшая подача первой полосы».