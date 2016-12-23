Кирилл Алексеев: Холдинг «Сахамедиа» переходит на проектное управление

Республиканский издательский холдинг «Сахамедиа» в новом году полностью перейдет на проектное управление, а основными задачами станут оптимизация и цифровизация. Об этом заявил генеральный директор компании Кирилл Алексеев 23 декабря на совещании по итогам года.

«Мы начинаем второй этап развития холдинга, цель которого — повышение эффективности государственной информационной политики при максимальном покрытии аудитории», — сказал Кирилл Алексеев.

Генеральный директор пояснил, что «Сахамедиа» стало сильным конвергентным холдингом, работа которого неоднократно высоко оценивалась на федеральном уровне. Так, был создан и функционирует один из самых современных медиа-центров в России, а сайт ЯСИА и газеты «Якутия», «Саха сирэ» демонстрируют хорошую динамику, стали ближе к читателям и выполняют важные функции по информированию якутян.

«ЯСИА занимает первое место по цитируемости в регионе – это подтверждает авторитетность источника», — подчеркнул он.

По словам Алексеева, на информационных площадках холдинга уже удалось реализовать ряд успешных проектов: «Гектар», «Главный вопрос», «Жизнь в районах», «Большая земля». Ряд других активно готовится к выпуску.

Как сообщил главный редактор ЯСИА Вячеслав Стручков, количество просмотров на сайте с прошлого года возросло в три раза — до 16 миллионов, а число уникальных посетителей ежедневно превышает отметку в 10 тысяч.

Кроме того, «Саха сирэ», в этом году отметившая 95-летие государственной газеты на якутском языке, успешно запустила сахаязычный сайт «Эдэр Саас», который содержит уникальный контент и в первые дни работы вошел в топ-15 рейтинга Якнета.

В следующем году 100-летие отпразднует одно из самых авторитетных изданий Дальнего Востока — газета «Якутия».

«Наступило время двигаться дальше, теперь наше будущее — за оптимизацией и цифровизацией. Необходимо усилить взаимодействие с районами, создать надежные каналы связи между обществом и государством», — пояснил Кирилл Алексеев.

В новом году планируются запуск интернет-газеты «Якутия», открытие партнерского сайта «Комсомольская правда» в республике, а также дальнейшее развитие тематических проектов.

Кирилл Алексеев отметил, что в 2017 году газеты «Якутия» и «Саха Сирэ» будут распространяться бесплатно, ведь главными целями государственных СМИ являются защита интересов якутян, а также качественное и объективное информирование населения.

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