Решением санитарно-противоэпидемической комиссии карантин в школах Якутска отменен. В понедельник, 6 февраля, ученики 1-11 классов пойдут на занятия.

С понедельника в столице республики возобновляется учебный процесс. Отметим, что карантин был введен с 17 по 23 января и продлевался два раза — до 30 января и до 4 февраля.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия считает, что ограничительные мероприятия с полным приостановлением учебных занятий дали свой положительный эффект.

В мэрии столицы отметили, что противоэпидемические мероприятия продолжатся — будет действовать ограничительный утренний фильтр: дети и взрослые с признаками ОРВИ и гриппа не должны допускаться к учебе и работе.