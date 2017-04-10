Капитан команды «Зеленых»: Мы не ожидали, что победим на игре «МИНИСТР»

Первое место по итогам защиты проектов на республиканской деловой игре «МИНИСТР» заняла команда «Зеленые» под руководством начальника ремонтно-эксплуатационной службы АО «Сахатранснефтегаз» Андрея Николаева. Ребята поделились с ЯСИА своими впечатлениями и рассказали, в чем заключался секрет их успеха.

IX деловая игра «МИНИСТР» в этом году проводилась в течение четырех дней, с 5 по 9 апреля, на базе Малой академии наук в селе Октемцы Хангаласского улуса. В ней приняли участие 112 человек, которые были распределены по 7 командам. Игрокам необходимо было разработать проекты на основе заданий, проявить свои лучшие профессиональные и личностные качества.

С 7 апреля команды начали работать над проектами, направленными на социально-экономическое развитие республики. Презентация состоялась 9 апреля в актовом зале учебного комплекса «Ленский край». Глава республики Егор Борисов высоко оценил уровень подготовки проектов команд-участниц, знание специфики и проблем региона и конкретных районов, а также анализ текущей ситуации и тенденций в экономике.

Первое место заняла команда «Зеленые», второе – «Синие». Тройку лидеров замкнули «Фиолетовые».

Команда «Зеленых» разработала проект развития местного производства в арктических улусах. Идея заключалась в организации производства водорода на ГЭС с последующим переводом локальной энергетики (ДЭС) на водородное топливо.

Капитан «Зеленых» Андрей Николаев отметил: «Мы не ожидали победы, так как все команды были очень сильными. У нас возникало много сомнений, особенно после предзащиты, выбирали из 6 предложенных проектов. В итоге в час ночи приняли решение, которое оказалось верным!»

Второе место заняла команда «Синих», чей проект был посвящен развитию местного производства в заречной группе улусов. Для решения этой задачи участники разработали проект, включающий два направления – переоборудование двигателей сельскохозяйственной техники и снабжение компрированным газом субъектов сельского хозяйства, а также производство органических удобрений «Сапропель-ЭКО».

Капитан «Синих», директор ООО «Завод базальтовых материалов» Николай Матус поделился своими впечатлениями: «Очень круто, что мы заняли призовое место. Главное – работать в команде. Наши ребята – молодцы. Мы смогли, мы победили».

«Фиолетовые» предложили создать в интернете площадку «Сделано в Якутии» для привлечения средств на реализацию творческих, научных и производственных инициатив жителей региона по схеме краудфандинга, то есть добровольных пожертвований.

Отметим, что Егор Борисов уделил этой идее особое внимание и поручил правительству рассмотреть возможное практическое внедрение. «Несмотря на то, что идея простая – практически лежит на поверхности – никто в органах власти республики до нее не додумался», — сказал Ил Дархан.

Капитан «Фиолетовых», заместитель генерального директора АО «Венчурная компания «Якутия» Василий Ефимов сказал: «Думаю, мы показали очень хорошую игру. Несмотря на третье место, ничуть не расстроены. У нас были и стрессовые ситуации, но мы их преодолевали, и все очень довольны. Ключевую роль играет команда. Лидер должен просто направить и дать свободу творчеству».

Напомним, деловая игра «МИНИСТР» проводится с 2009 года по инициативе Егора Борисова в целях создания условий эффективного использования научного и творческого потенциала молодежи, реализации инновационных проектов, направленных на развитие республики, подбора и расстановки кадров.

За восемь лет в игре приняли участие свыше восьмисот человек. Более 170 участников получили назначения на руководящие должности в исполнительных органах государственной власти, органах местного самоуправления, предприятиях, организациях и бизнес-структурах.

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