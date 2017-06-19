Кандидатский минимум: «Единая Россия» определилась с целями на сентябрьские выборы

Генеральный совет «Единой России» определился со стратегией и тактикой избирательной кампании 2017 года. Члены партии получили установку на честную победу в последних выборах перед президентскими.

Заседание началось с напутствия лидера «ЕР», премьер-министра Дмитрия Медведева, которое зачитал секретарь Генсовета Сергей Неверов. Глава партии уверен, что «единороссы» достойно выступят в ходе единого дня голосования 10 сентября, ведь по итогам праймериз удалось собрать сильную команду. Председатель правительства рекомендовал и впредь находиться «в постоянном контакте с людьми», рассказывать избирателям о работе с бюджетом и партийными проектами.

Взявший эстафету Сергей Неверов объявил главную задачу — сформировать большинство в выборных органах власти, причем сделать это легитимно. За цифрами он рекомендовал не гнаться.

Важную часть успеха на выборах должны составить партпроекты, которые реализуются в регионах. Причем настолько эффективно, что некоторые представители парламентских партий пытаются присвоить результаты себе, сообщил секретарь Генсовета. В том числе речь идет о депутатах Госдумы, «называющих себя координаторами того или другого проекта, который эффективно реализуется на этой территории», обличил Неверов. Конкретные персоналии он называть не стал, но попросил коллег по партии быть настороже. «Необходимо развенчивать всех этих «лейтенантов Шмидтов», — призвал он.

Руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев дал рекомендации на тему парламентской работы. В частности, он предостерег «единороссов» от участия в отраслевом лоббизме в Госдуме.