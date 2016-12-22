Как это устроено: Традиционная пресс-конференция главы Якутии

Традиционная пресс-конференция главы Якутии Егора Борисова по итогам года — это масштабное мероприятие, в подготовке которого задействовано большое число людей. То, что видит телезритель, — лишь небольшая часть того, что происходит вне объективов камер. Сегодня ЯСИА покажет закулисье встречи Ил Дархана с представителями СМИ.

Общеизвестно, что журналисты частенько ходят на мероприятия из-за еды. Конечно, это не основной мотиватор, но между двумя примерно равнозначными событиями приоритет автоматически отдается тому, где можно перекусить.

«Кофе-брейк» перед пресс-конференцией стал приятным дополнением, ведь длилось мероприятие более двух часов. Собственно, это было первое, на что мы обратили внимание, прибыв в павильон НВК «Саха».

Аккредитацию получили около 40 журналистов из разных изданий: районных, частных, государственных, а также интернет-СМИ, радио, телевидения. У всех — свои темы, специфика, а значит, и вопросы.

Сотрудники НВК рассаживают журналистов по гендерному, возрастному принципам и внешнему виду, чтобы на экране не было слишком много светлых и темных тонов:

Самое главное происходит на втором этаже. Тут волшебники-телевизионщики управляют всем процессом. На самом деле, работающих над эфиром, по словам заместителя генерального директора НВК «Саха» Олега Маркова, ничуть не меньше, чем самих журналистов:

Когда главный спикер мероприятия Егор Борисов занимает свое место и начинает говорить, мы, конечно, внимательно слушаем:



Коллеги задают вопросы:

Если вы являетесь участником мероприятия, то сможете наблюдать… уши. На самом деле, сидеть в павильоне — совсем не так, как наблюдать за процессом по телевизору.

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А еще вы видите все технические аксессуары ведущих-помощниц:



Модератор — помощник главы Станислав Платонов — иногда кивает. Еще в прошлый раз мы узнали, что в его голове сейчас звучат голоса.

Журналисты продолжают задавать вопросы:

По телевизору не показывают, но «за кадром» постоянно работают люди:

Может, для многих коллег подобные мероприятия и стали рутиной, но нам и нашим читателям всегда интересно, что же там происходит на самом деле?

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