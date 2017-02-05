К столетию ЯАССР будет создан детский техногородок «Юные якутяне»

Идея создания в республике детского техногородка «Юные якутяне», который представляет собой многофункциональный центр дополнительного образования для школьников, должна быть воплощена в реальность к 2022 году – столетию ЯАССР. Об этом глава региона Егор Борисов заявил 4 февраля на выездном совещании в селе Хатассы.

Этот масштабный образовательный проект, вероятно, будет реализован на базе республиканского центра допобразования детей и детского движения.

«Нужно создавать условия для наших детей, чтобы они могли исполнить свои мечты. Стать теми, кем хотят, развивать знания о будущей профессии со школьной скамьи», — отметил Егор Борисов. Ил Дархан убеждён, что, обеспечивая сегодня возможности для социализации детей, освоения инновационных технологий, технических программ дополнительного образования, республика идет в ногу с развитием креативной экономики.

Сегодня в Якутии сфера дополнительного образования успешно развивается как на базе государственных школ, так и с помощью частного предпринимательства. Глава региона считает, что направлению необходим объединяющий центр с мощной образовательной и материально-технической базой: «Техногородок «Юные якутяне» должен предоставить равные шансы на получение качественного дополнительного образования по передовым технологиям всем детям Якутии, независимо от финансовых возможностей их родителей». По его словам, на базе учреждения создадут семейные клубы, чтобы доступ к совместным занятиям был не только у мальчиков и девочек, но и их отцов, матерей.

Информацию о проекте представила директор республиканского центра допобразования детей и детского движения Мария Петрова. Согласно концепции, в техногородке, который расположится на 12 гектарах, будут функционировать разнообразные образовательные, культурные и спортивные площадки. Круглый год школьники смогут получать знания по инженерным и высокотехнологичным направлениям на конференциях, семинарах и слётах. Появится Hi-tech цех, организуют занятия по робо-, нано-, био-, аэро-, энерджи-, IT-, робокарт-, 3D-технологиям, промышленному дизайну, кинопроизводству и анимационному искусству. В специально оборудованных помещениях будут проводиться уроки и соревнования по техническим видам спорта – автомодельному и авиамодельному. Будут созданы условия для изучения новейших достижений и разработки перспективных проектов в области нейропилотирования, мехатроники, альтернативных видов энергетики, дополненной виртуальной реальности.

В будущем это позволит юным якутянам внести свой вклад в улучшение качества жизни народов Севера, развитие промышленных и инфраструктурных технологий, местного производства.

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Кроме того, проект направлен и на познание детьми культурно-исторического наследия республики: в техногородке будут функционировать мастерские по декоративно-прикладному творчеству и традиционным промыслам.

Предполагаемое место размещения детского техногородка – республиканский центр дополнительного образования детей и детского движения в селе Хатассы, который функционирует на базе специальной школы закрытого типа Минобразования РС(Я). Будучи региональным координатором чемпионата JuniorSkills, он уже сегодня начал внедрять программы ранней профориентации, основ профессиональной подготовки и состязаний школьников в профмастерстве. Ребята, посещающие центр «Юный якутянин», занимаются по естественнонаучным и техническим направлениям: 3-д макетирование, робототехника, военно-патриотическое воспитание, технологии дополненной виртуальной реальности, беспилотные устройства, работает и школа юного журналиста.

В соответствии с представленной концепцией в течение нескольких месяцев будет разработана дорожная карта мероприятий по созданию техногородка.

Отметим, что проект поддержан на генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО, а также включен в Стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года.