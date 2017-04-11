Жизнь и успехи известных политиков всегда вызывали большой интерес у широкой публики. Многие понимают, что путь к блестящей карьере строится не сразу. Все начинают с малого и постепенно достигают высот. Кочегар, учитель, сборщик мебели – их первые шаги. Однажды они изменили свои интересы и после окончания университета начали искать себя.

Работники совхоза

Вице-премьер Алексей Дьячковский, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Гаврил Левин и глава Минкультуры Владимир Тихонов начали свой путь с совхоза.

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Гаврил Левин несколько лет трудился в совхозе «Кобяйский». Начал как простой рабочий, затем устроился дизелистом-электриком. Когда получил диплом инженера, устроился по специальности. Через некоторое время он снова вернулся в родной совхоз, но уже как директор. С того момента и началась его политическая карьера.

Алексей Дьячковский тоже устроился в совхоз, а через год стал диспетчером скорой помощи Центральной районной больницы Алексеевского райсовета народных депутатов. После окончания университета он был принят на должность юридического консультанта в производственно-коммерческий концерн «Чагда». Путь в политику открыл не сразу. Несколько лет трудился в различных организациях, и в 1998 году его назначили старшим референтом государственно-правового управления администрации президента республики.

Владимир Тихонов работал в Арылахском отделении совхоза «Тойбохойский». После чего связал свою жизнь с воспитательной работой — был назначен заместителем директора Хоробутской СШ в Мегино-Кангаласском улусе, а затем стал директором Томторской и Майинской школ.

Инженеры

Первый вице-премьер Алексей Колодезников, министр промышленности и геологии Андрей Панов, министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева и министр архитектуры и строительного комплекса Вера Кузакова — инженеры.

Первый заместитель председателя правительства — министр экономики Алексей Стручков окончил Новосибирский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева как инженер-строитель, но решил проложить иную дорогу и устроился в Управление ЖКХ администрации Якутска.

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Спортсмены

Министр по делам молодежи и семейной политике Афанасий Владимиров изначально связывал свою жизнь со спортом. Он окончил Челябинский государственный институт физической культуры по специальности «преподаватель физической культуры, тренер по хоккею с шайбой». Несколько лет плодотворной работы с молодыми хоккеистами, и в 1995 году его ждало повышение — он был назначен на должность начальника отдела ДЮСШ республиканского физкультурно-спортивного объединения Минобразования. Спустя два года Владимиров стал заместителем директора республиканской детско-юношеской школы олимпийского резерва.

Вице-премьер Михаил Гуляев окончил Якутское педагогическое училище по специальности «учитель физической культуры». Проработав педагогом в Мугудайской средней школе, он стал директором Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интерната, а потом ректором Чурапчинского института физической культуры и спорта.

Министр спорта Георгий Балакшин — один из выдающихся спортсменов республики, внесших вклад в развитие физкультуры. Он начинал как спортсмен-инструктор по боксу и со временем пришел в политику.

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Учителя физики и математики

Министр связи и информационных технологий Александр Борисов, министр труда и социального развития Александр Михеев, министр образования и науки Владимир Егоров начали свою трудовую деятельность как учителя. Борисов преподавал физику, Михеев — труда, а Егоров — математику.

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Медицинские сотрудники

Премьер-министр Евгений Чекин работал санитаром. После интернатуры в Ярославской государственной медицинской академии он устроился врачом на станцию скорой медицинской помощи. Со временем решил связать свою жизнь с экономикой и начал трудовую деятельность в департаменте государственно-частного партнерства министерства экономики и промышленной политики.

Министр здравоохранения Михаил Охлопков учился в Мединституте. Сначала закончил интернатуру в детской республиканской больнице по специальности «детская хирургия», затем — клиническую ординатуру в Сибирском государственном медицинском институте.

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Кочегар, юрист и архитектор

Министр по развитию институтов гражданского общества Сардана Гурьева трудилась заведующей сектором учета комитета ВЛКСМ. Отучившись на отделении правоведения историко-юридического факультета ЯГУ, она поступила на работу в юридический отдел аппарата Госсобрания (Ил Тумэн).

Первый вице-премьер — министр сельского хозяйства Петр Алексеев начал трудовую деятельность, устроившись кочегаром в Малтанинскую участковую больницу Горного района. После учебы на историко-юридическом факультете ЯГУ он стал младшим научным сотрудником Института гуманитарных исследований Академии наук.

Заместитель председателя правительства Игорь Никифоров окончил Днепровский инженерно-строительный институт и устроился архитектором в Нерюнгринский горисполком. Через несколько получил повышение — его назначили директором СОК «Шахтер», ГУП «Якутуголь».

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Начальник иностранных компаний и научный деятель

Министр финансов Валерий Жондоров сначала был младшим научным сотрудником Института космофизических исследований и аэрономии. Затем устроился на должность ведущего специалиста чекового инвестиционного фонда «СахаИнвест».

Министр инвестиционного развития и предпринимательства Антон Сафронов работал специалистом по снабжению в иностранной компании «Halliburton», был ведущим специалистом по контрактам и закупкам в компании «Shell», затем — директором по маркетингу сжиженного природного газа в Юго-Восточной Азии компании «Total», а вскоре стал начальником службы эксплуатации филиала компании «Total» в Папуа–Новой Гвинее.

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Мастер по сборке мебели и налоговый инспектор

Министр охраны природы Сахамин Афанасьев работал станочником 1,2 разряда объединения «Якутмебель». Затем поступил в Иркутский государственный технический университет, где получил диплом «инженера-эколога» по специальности «охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Семен Винокуров трудился налоговым инспектором в Томпонском улусе. После стал главным специалистом министерства материальных ресурсов, торговли, транспорта и связи.

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