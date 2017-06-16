Иван Слепцов: Указ главы Якутии изменит в лучшую сторону отношение молодежи к работе на селе

Указ о кадровой политике в сельском хозяйстве, подписанный накануне главой республики Егором Борисовым, позволит развиваться Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Об этом сообщил ректор учебного заведения Иван Слепцов.

Отметим, что на этой неделе Егор Борисов издал указ, согласно которому республика разработает систему развития непрерывного аграрного образования до 2030 года. При этом должны быть предусмотрены создание центров лицензирования и повышения квалификации, организация различного рода прикладных конкурсов и многое другое.

Иван Слепцов согласился с мнением Ил Дархана о том, что молодежь пока недооценивает преимущества работы в сельском хозяйстве, потому как считает эту отрасль немодной. Возможность проходить стажировки, обучаться на современном оборудовании, участвовать в российских конкурсах может переломить это отношение.

«Приведу такой пример: сегодня в Хангаласском улусе на базе ООО «Берте» строится учебная коневодческая база, где можно проводить практические занятия и семинары. Мы планируем учить там не только наших студентов, но и сторонних специалистов, занятия для которых могли бы проходить в форме обмена опытом», — подчеркнул ректор.

Фермер сегодня, по мнению Слепцова, это крутой человек: «Он должен знать всё: производство, механизацию, маркетинг… Это специалист широкого профиля, который очень нужен государству. И государство это прекрасно понимает. Любая инициатива в сельском хозяйстве сегодня находит мощную материальную поддержку со стороны властей республики».

«Судите сами: если молодой специалист поехал в район, то к его зарплате уже полагается республиканская доплата: 10 тысяч рублей ежемесячно в центральных районах или 15 тысяч – в северных. Субсидия на постройку дома составляет порядка 700 тысяч рублей. Земельный участок в абсолютном большинстве наслегов выделяется бесплатно. Литр молока закупается у заготовителя по цене в 45 рублей. Всё это даёт очень хорошую поддержку молодому специалисту. И об этом мы тоже должны много и подробно рассказывать», — подчеркнул Иван Слепцов.