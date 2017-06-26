Ирина Гаевая: Статистика знает все

Территориальное подразделение Федеральной службы государственной статистики по Якутии является одним из немногих органов госвласти, имеющих свои отделения во всех муниципалитетах республики. Благодаря этому обеспечиваются полнота сбора данных, качественное проведение обследований и переписей, проводятся семинары по порядку заполнения отчетов для специалистов организаций, осуществляется информационная поддержка. В честь профессионального праздника — Дня работника статистики — ЯСИА пообщалось с руководителем Саха(Якутия)стата Ириной Гаевой.

— Ирина Кулунтарьевна, расскажите, пожалуйста, об основных функциях статистики? Что она исследует?

— Статистика исследует и отражает все основные процессы, происходящие в обществе. Ее назначение — не просто выдавать информацию по любому вопросу, а достоверно отражать жизнь общества языком цифр. С этой целью Федеральный план статистических работ предусматривает сбор порядка 250 форм статнаблюдений различной периодичности (раз в год, квартально, ежемесячно и так далее). При этом Росстат оперативно реагирует на потребности органов власти и общества. С каждым годом расширяется круг вопросов, изучаемых статистикой. Например, с 2016 года с учётом целевых показателей госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года» федеральный план статистических работ дополнен официальной информацией, характеризующей социально-экономическое развитие Арктической зоны России. В связи с принятием майских указов президента страны введен ряд индикаторов и новых показателей для осуществления Росстатом мониторинга их выполнения. На регулярной основе Росстатом формируются показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти и муниципальных образований, а также руководства субъектов РФ по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности. Если коротко — исследуются все стороны жизни: от деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей всех видов деятельности и форм хозяйствования до показателей, характеризующих уровень жизни населения.

Однако хочу обратить внимание, что Федеральный план статистических работ не может учесть всех особенностей нашей республики с ее громадной территорией, различными способами хозяйствования и образом жизни населения в зависимости от природно-климатических условий, параметров инфраструктуры, в частности, транспортной сети и ее доступности, плотности населения и многого другого, что в свою очередь обуславливает различное социально-экономическое положение муниципальных образований и направления их развития. В связи с этим, начиная с 1993 года, правительством Якутии ежегодно утверждается Государственный заказ на проведение республиканских специализированных наблюдений, согласно которому осуществляются сбор и обработка еще 46 форм, учитывающих специфику и особенности нашего региона, и выпускается более 160 наименований статистических изданий.

Любое предприятие или ведомство в зависимости от своего направления работы, типа, формы собственности должно с установленной периодичностью предоставлять в адрес органа статистики данные. Причем коммерческие крупные и средние предприятия отчитываются на регулярной основе с ежемесячной или квартальной периодичностью.

Субъекты малого предпринимательства (СМП) отчитываются на выборочной основе, и только один раз в пять лет проводится их сплошное обследование, так называемая экономическая перепись малого бизнеса.

— Каким образом вы проверяете достоверность информации?

— В статистике есть много способов проверить достоверность предоставляемой информации. Ряд показателей сопрягается с показателями других статистических форм, предусмотрены логический контроль и увязки показателей. В случае нестыковки данных наши специалисты задают вопрос руководителю предприятия для выяснения причин. С 2016 года у нас организована специальная служба, в функции которой входят напоминание предприятиям о необходимости своевременной сдачи отчетности, прием отчетов, консультации по передаче данных в электронном виде и заполнению бланков отчетов.

Если вдруг предприятие нарушило отчетную дисциплину: не отчиталось, предоставило данные с опозданием или ошибками, то это дает нам право привлекать его к административной ответственности, наказывать штрафом, который серьезно вырос в прошлом году. Ранее за такое нарушение были предусмотрены санкции в размере от 3000 до 5000 рублей. С 30 декабря 2015 года их размер на должностных лиц установлен — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 20 тысяч до 70 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. За 2016 год к административной ответственности привлечено 156 предприятий и должностных лиц, из них 5 — повторно. Но, замечу, наша цель — не наказать их, а обеспечить соблюдение порядка предоставления отчетности.

— Хорошо, с предприятиями все стало намного понятнее, а как вы работаете с населением?

— Один раз в 10 лет проводится сплошная перепись населения, находящегося на определённую дату на территории республики. Благодаря этому формируется обобщённая информация о демографических, экономических и социальных сведениях. Сплошные переписи – это крупномасштабные мероприятия, требующие привлечения огромных финансовых средств и трудовых ресурсов.

Работать с людьми – самое сложное и интересное. В этом году у нас, например, будет проходить новое выборочное наблюдение репродуктивных планов населения, по итогам которого станет известно, сколько женщин хотят иметь детей, что им для этого нужно и что мешает. Сейчас все понимают — численность населения по всей стране снижается. Чтобы государству строить какие-то планы, например, продолжать ли выплачивать материнский капитал, сколько нужно детских садов, школ, больниц и так далее, мы и проводим такого рода мероприятия.

— А как формируется выборка?

— Из информации, полученной во время сплошных переписей. Данные основываются на точных формулах и расчетах.

В выборку попадают определенная доля городского и сельского населения, разные семьи, полные и неполные, с различными доходами и уровнем образования. В целом мы охватываем 135 домохозяйств.

Привлекаемые для проведения обследований работники обязательно проходят обучение в Саха(Якутия)стате, а затем тестирование. Все больше в деятельности используются планшеты, в связи с чем требования к привлекаемому персоналу повышаются. Чем лучше интервьюер будет подготовлен, тем качественнее получится обследование. Кроме того, сотрудниками Саха(Якутия)стата обязательно проводятся контрольные и проверочные мероприятия.

Есть такая французская пословица, которая довольно хорошо передаёт суть выборочного метода и основные причины его широкого распространения: «Чтобы понять вкус супа, не стоит съедать весь котелок – достаточно одной ложки». Подавляющее большинство исследований во всем мире базируется на следующей стратегии – аналитические выводы о социальном целом, основанные на изучении части целого.

— Кто является основным пользователем статистической информации?

— Как показало проведенное по инициативе общественного совета Саха(Якутия)стата в начале 2017 года обследование удовлетворенности пользователей официальной статистической информацией и деятельностью Саха(Якутия)стата в целом, большую часть пользователей составляют органы государственного и муниципального управления (34%), научные работники и студенты вузов (24%), владельцы и работники коммерческих организаций (17%). При этом индекс удовлетворенности равен 78%, что говорит о высоком уровне доверия к официальной статистической информации. Надо отметить, что Саха(Якутия)стат ежегодно производит большой объем разнообразной статистической информации. Его использование в свою очередь требует от пользователей соответствующей подготовки и знания методологии.

— Любая деятельность была бы невозможна без исполнителей. Что вы можете сказать о своих сотрудниках?

— Статистики — одни из самых преданных своему делу людей. Работа в нашей системе помимо квалификации требует еще и ответственности, дисциплины, исполнительности. При этом проблема текучести кадров у нас отсутствует. Все специалисты имеют высшее статистическое или экономическое образование и регулярно повышают уровень квалификации. Благодаря системности экономических знаний и опыту работы в Саха(Якутия)стате наши кадры востребованы и в исполнительных органах государственной власти, администрациях муниципальных образований.

В общей сложности в системе Саха (Якутия)стата трудится 306 штатных сотрудников, из них в центральном аппарате – 166, в районных подразделениях – 140. Кроме того, к проведению обследований и переписей привлекается целая армия временного персонала.

Благодаря представительству на местах обеспечиваются полнота сбора отчетных данных, качественное проведение обследований и переписей, проводятся семинары по порядку заполнения отчетов для специалистов организаций, осуществляется информационная поддержка муниципальных образований.