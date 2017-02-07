Ирина Алексеева: Отказы в размещении рекламы вызваны желанием очистить Якутск от визуального мусора

Главный архитектор Якутска Ирина Алексеева в социальных сетях заявила, что городские власти отказали компании «Уссури-Инвест» в размещении рекламных конструкций из-за желания очистить центр столицы от визуального мусора.

Напомним, несколько дней назад появилась информация, что в межмуниципальное управление МВД РФ «Якутское» поступил материал для решения об уголовном преследовании главного архитектора города Ирины Алексеевой.

По сообщениям СМИ, проверка установила, что руководителю ООО «Уссури-Инвест» неоднократно отказывалось в выдаче разрешения на установку рекламных конструкций с 20 августа 2015 по 12 января 2016 года.

«Речь идёт о компании «Уссури-Инвест», которая является собственником настенных панно, установленных на фасадах зданий в центральной части города, в основном по проспекту Ленина. Да, я не скрываю своих ошибок в части недопонимания нормативно-правовой основы деятельности муниципальных служащих. Отказы, которые шли в течение 2015 года, обусловлены прежде всего желанием очистить центр Якутска от визуального мусора. Думаю, многие меня поддержат в том, что архитектурный облик города гораздо чище без рекламных конструкций», — пишет Алексеева.

В представлении подчеркивается, что в своих заключениях главный архитектор не конкретизировала, каким образом размещение рекламы нарушает архитектурный облик.

В свою очередь Алексеева сообщает, что отказы были признаны неправомерными, и сейчас стоит задача в нормативном закреплении определения «концепция внешнего архитектурного облика столицы»: «Опыт нарабатывается со временем, очень полезными являются предписания прокуратуры. Ведь задача правоохранительных органов — не столько наказание, сколько выработка механизмов устранения нарушений. Это и произошло в случае анализа ситуации с рекламой».

Управлением архитектуры готовится проект внесения изменений в порядок размещения рекламных конструкций в части ограничения размещения настенных панно на фасадах зданий в центре города: «Конечно же, и здесь будет важно участие общественности, причём не только и не столько предпринимательской, ведь затрагиваются интересы в первую очередь жителей столицы. Кстати, по итогам уголовного преследования причин для возбуждения дела не найдено».