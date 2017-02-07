Инфографика: В Якутии подвели итоги первого этапа комплексной экспедиции РАН

Целью первого этапа комплексной экспедиции РАН стало обобщение уже имеющихся итогов научных исследований для получения ясной картины современного состояния республики. На основании первых результатов якутские ученые готовы предложить технологии и рекомендации для достижения главной задачи – повышения качества жизни в регионе.

«Первый этап очень важен, так как прежде чем приступать к выработке прогнозов и рекомендаций, нужно оценить текущую ситуацию, понять, каковы человеческий потенциал республики, ее производительные силы, и, самое главное, определиться с конкретными темами, по которым мы совместно с ведущими школами РАН будем выполнять дальнейшие исследования», — подчеркнул председатель президиума ЯНЦ СО РАН Михаил Лебедев.

Отличительной особенностью комплексных исследований, по мнению вице-президента Академии наук РС(Я), д.б.н. Бориса Кершенгольца, является то, что во главу угла этой масштабной работы поставлен не социально-экономический комплекс региона сам по себе, а человек.

«Задачи ставятся следующим образом: экономика для человека, а не наоборот. Этим нынешние исследования отличаются от предыдущих», — отметил он.

В рамках первого этапа реализованы 114 научных проектов, направленных на оценку текущего социально-экономического, промышленного и человеческого потенциала республики. Исследования проводились по пяти направлениям: повышение качества жизни населения, прогнозирование и предотвращение ЧС техногенного характера в условиях меняющегося климата, обеспечение социально-экономического, промышленного, энергетического, сельскохозяйственного, транспортно-логистического и информационного развития, а также продовольственной безопасности. Исполнителями выступили ведущие научные институты Якутии, Академия наук РС(Я) и Северо-Восточный федеральный университет.

И хотя задачей первого этапа стала оценка текущего состояния, многие работы уже сегодня готовы предложить конкретные технологии, которые могут быть использованы для улучшения качества жизни якутян.

По первому направлению это технологии, повышающие адаптационный потенциал организма человека на Севере; технологии ранней диагностики туберкулёза, онкозаболеваний, гепатита, а также предотвращения ситуаций экологического неблагополучия и снижения уровня негативных последствий, восстановления почво-растительного покрова и экосистем после нефтезагрязнений.

По второму направлению можно отметить разработку технологии добычи и переработки торфа, который в последнее время рассматривается как альтернативный источник энергоресурсов в арктических регионах, новый способ предварительного обогащения золотоносной руды, позволяющий снизить негативное воздействие на окружающую среду, разработку концептуальных основ захоронения твёрдых и токсичных отходов на территории Якутии, технологические решения, позволяющие изучать строение месторождений на стадии разведочных работ без применения или с малым применением тяжелой техники. Исследование гидропотенциала малых рек, проведенное в рамках третьего направления, позволит обеспечивать энергией отдалённые поселения и снизить их зависимость от завозимых энергоресурсов.

Как отметил Михаил Лебедев, в ближайшее время предстоит определиться с тематикой дальнейших работ. Итогом пятилетних исследований в рамках комплексной экспедиции станут всесторонние рекомендации руководству республики и России по наиболее эффективному использованию природного и человеческого потенциала региона.