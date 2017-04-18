Инфографика: Самые «богатые» и «бедные» народные депутаты

На сайте Госсобрания (Ил Тумэн) опубликованы официальные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководства парламента Якутии, депутатов и членов их семей за 2016 год. ЯСИА традиционно представляет топ-5 самых «богатых» и «бедных» народных избранников.

*Марианна Магомедова, народный депутат РС(Я), сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год не предоставила.

*Алина Винокурова, народный депутат РС(Я), доходов за 2016 год не имеет.