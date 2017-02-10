Инфографика: «Сахатранснефтегаз» ищет соинвестора на освоение Отраднинского месторождения

«Сахатранснефтегаз» считает перспективным инвестиционный проект освоения Отраднинского газоконденсатного месторождения. Сегодня компания готовится выставить активы дочернего предприятия для поиска соинвестора.

«Инвестпроект по освоению Отраднинского ГКМ мы связываем с подключением к магистральному газопроводу «Сила Сибири». По стратегии в 2020 году мы должны выйти на объем добычи до 1 млрд кубов в год», — об этом завило руководство компании на заседании межотраслевого совета потребителей при главе республики.

В «Сахатранснефтегазе» не скрывают, что для дальнейшей реализации проекта не хватает средств. Поэтому есть намерение завершить оценку актива дочернего предприятия в лице ООО «ГДК Ленск-газ», которое добывает и поставляет природный газ с Отраднинского ГКМ в Ленск, и начать поиск соинвестора.

«На сегодняшний день мы завершили часть геологоразведочных работ и застолбили объем в 42 млрд кубов газа. Поэтому можно смело говорить о том, что месторождение открыто. Проблему надо решать, поэтому заявились в федеральную программу. У нас до завершения пяти ниток остаются 84 км», — отмечают в компании.