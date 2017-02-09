Инфографика: Индекс гамбургера

ЯСИА в рамках рубрики «Еда без вреда» с помощью эксперта, члена Международной ассоциации диетологов Ольги Матвейчук подсчитало калорийность гамбургера и узнало, какие продукты имеют с ним равнозначную энергетическую ценность.

Оказалось, что в одном гамбургере с двумя котлетами содержится примерно 510 килокалорий. Это равно полноценному обеду, включающему в себя первое блюдо (борщ), второе с гарниром (котлета с гречкой), морс и кусочек хлеба. Кроме того, по нашим подсчетам, чтобы «побить» калорийность гамбургера, надо съесть 2,1 кг капусты, 1,9 кг перцев, 0,5 кг бананов и 0,7 кг яблок. Что выбирать, решаете только вы.