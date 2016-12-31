«Индекс Оливье» — 2016: В какую сумму обойдется традиционный новогодний салат якутянам

Салат Оливье уже давно стал одним из символов Нового года, без которого праздничная трапеза выглядит неполной. Корреспондент ЯСИА прошлась по магазинам столицы республики, чтобы узнать, какую сумму придется выложить якутянам за любимое новогоднее блюдо в этом году, и как изменилась его стоимость в сравнении с прошлым годом.

В список участников рейтинга вошли две оптовые базы и четыре крупных магазина, расположенных в центре Якутска. За основу был взят список из восьми продуктов, традиционно входящих в рецепт салата «Оливье»: картофель, морковь, яйцо, соленые огурцы, зеленый горошек, майонез и вареная колбаса. Рецепт был выбран наиболее распространенный и простой: 500 гр отварного картофеля, 5 яиц, 150 гр отварной моркови, 400 гр соленых огурцов, 200 гр майонеза, 500 гр вареной колбасы и банка консервированного зеленого горошка.

Некоторые предпочитают добавлять в салат свежие огурцы и репчатый лук, поэтому мы приценились и к этим продуктам.

По некоторым данным, первоначальный рецепт «Оливье» таков: 2 рябчика, телячий язык, четверть фунта паюсной икры, полфунта свежего салата, 25 штук отварных раков, полбанки пикулей, полбанки сои-кабуль, два свежих огурца, четверть фунта каперсов, 5 яиц вкрутую

Исходя из расценок 2015 года, можно смело сделать вывод, что ради любимого салата в этом году придется выложить гораздо большую сумму. Как и прежде меньше всего за Оливье заплатят посетители «оптовок» – стоимость указанного набора продуктов здесь составила в среднем 700 рублей, а цена порции салата — 370 рублей. Сюда можно добавить стоимость свежих огурцов и репчатого лука — 210 рублей и 35 рублей за килограмм соответственно.

Гораздо больше заплатят покупатели крупных городских универсамов и магазинов. Рекордсменом по стоимости снова оказался универмаг «Токко» — как и в предыдущем году за аналогичный набор продуктов здесь придется заплатить около 1000 рублей, даже с учетом того, что в магазине традиционно действует акция на зеленый горошек. Если же вы хотите добавить в салат еще и свежих огурцов, то придется потратить на 300 рублей больше. Цена за килограмм моркови здесь дороже всего — 105 рублей за килограмм (на «оптовках» — 70 рублей).

А вот по стоимости порции Оливье лидером стал «Илин Эҥэр», правда с одной оговоркой: в самом магазине овощного отдела нет, поэтому в зачет пошли цены в овощных ларьках, расположенных на его территории. Порция любимого салата здесь обойдется в 508 рублей. Свою роль здесь сыграла стоимость банки соленых огурцов (190 рублей) и десятка яиц (89,50 рублей).

Не отстает от «Илин Эҥэр» и универсам «Токко», где за порцию Оливье придется выложить 494 рубля.

Средняя цена порции всеми любимого салата в Якутске составила 435 рублей. Исходя из данных за 2015 год, можно сделать вывод, что стоимость Оливье выросла на 18%.

Примечание: в подсчетах мы ориентировались на продукты одной торговой марки или марок, принадлежащих близкой ценовой категории.