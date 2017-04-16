Игры Уйбаана: Егор Филиппов выиграл «Кубок чемпиона» по многоборью

Уроженец Хангаласского улуса, победитель прошлогодних Игр Дыгына Егор Филиппов стал обладателем «Кубка чемпиона» по национальному многоборью на призы Ивана Белолюбского. В соревновании принимали участие восемь сильнейших атлетов республики.

Турнир проходил по семи видам спорта — стрельбе из лука, национальным прыжкам, тутум эргиир, мас-рестлингу, хапсагаю, бегу на 400 метров и перетаскиванию мешка с весом в 120 кг. За звание лучшего сражались Егор Филиппов, Алексей Кутуков, Антон Тойтонов, Алексей Козлов, Леонид Филиппов, Николай Матаннанов, Дьулустан Ноговицын и Николай Иванов.

В стрельбе из лука лучший результат показал Егор Филиппов — он выбил 29 из 30 возможных очков. На втором месте оказался Николай Иванов из Кобяйского улуса (28 очков), замкнул тройку лидеров Николай Матаннанов (27 очков).

Егор Филиппов не оставил соперникам шанса и в своем виде спорта — тройном прыжке. С первой же попытки ему удалось покорить дистанцию 36,75 метров. Матаннанов дошел до отметки 33,15 метров, а мастер спорта по прыжкам Леонид Филиппов показал результат 32,97 метров.

В следующем состязании — тутум эргиир (якутская вертушка) — хангаласец снова остался в лидерах, показав второй результат — 48 оборотов. Победитель в этом виде Николай Матаннанов опередил его лишь на одно очко. Мас-рестлер Дьулустан Ноговицын из Горного улуса замкнул тройку призеров с 47 оборотами.

В хапсагае Егору Филиппову не повезло — он потерпел поражение в первом круге, уступив своему однофамильцу Леониду Филиппову из Амги, однако взял реванш в утешительной схватке против таттиница Николая Матаннанова, который на соревнованиях представлял город Якутск. Затем в борьбе за пятое место Филиппов проиграл победителю Игр Дыгына-2015 Алексею Кутукову, в итоге став шестым.

Лучшим хапсагаистом признан Антон Тойтонов из Намского улуса, победивший в финале амгинца Леонида Филиппова, а в предыдущих встречах — Алексея Кутукова и Николая Иванова.

В мас-рестлинге явным фаворитом считался серебряный призер «Мемориала Десяткина» Алексей Козлов из Усть-Янского улуса. Прогнозы сбылись — в первой же схватке он выиграл у Егора Филиппова, затем одержал победу над Николаем Матаннановым, а в финале обыграл Дьулустана Ноговицына.

Мастер спорта России по пауэрлифтингу Егор Филиппов в данном состязании занял четвертое место. В утешительной схватке он победил Николая Матаннанова, но в бою за «бронзу» уступил опытному атлету Алексею Кутукову.

В предпоследнем состязании — беге на 400 метров — первым стал Леонид Филиппов, обогнавший будущего чемпиона Егора Филиппова за сто метров до финиша. С небольшим отставанием третьим прибежал Николай Матаннанов.

Судьба обладателя «Кубка чемпиона» была определена — по общей сумме баллов его завоевал Егор Филиппов. В перетаскивании мешка с весом в 120 кг он стал вторым, пройдя 133 метра. Победу в этом виде одержал Дьулустан Ноговицын — 150 метров. Третье место занял Николай Матаннанов (119 метров), который в будущем может составить серьезную конкуренцию чемпионам.

В результате победитель Игр Дыгына Егор Филиппов с большим отрывом по очкам завоевал титул чемпиона турнира на призы Ивана Белолюбского. На втором месте оказался Николай Матаннанов, бронзовая медаль досталась Дьулустану Ноговицыну. Стоит отметить, что все они являются воспитанниками спортивного клуба «Боотур» под руководством семикратного победителя Игр Дыгына Ивана Белолюбского. В данное время под его руководством тренируются более 50 молодых атлетов.

«Так случилось, что мои ребята заняли весь пьедестал. Это говорит об уровне их подготовки, они полностью выкладываются на тренировках. Ребята очень достойно выступили, показали высокие результаты, я рад за них», — в комментарии ЯСИА отметил Иван Белолюбский.

Он сообщил, что в организации турнира ему помогали министерство спорта региона, главы улусов и наслегов, предприятия, а также друзья. «Благодаря им соревнования оказались по-настоящему народными. Я хочу всем сказать большое спасибо», — резюмировал он.

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