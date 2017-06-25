Игры Дыгына: Определены лидеры первого дня соревнований

В первый день Игр Дыгына определились два лидера соревнований — прошлогодний победитель турнира Егор Филиппов и намский атлет Артем Варданян.
В первый день спортсмены мерились силами в прыжках «ус тегул ус», якутской вертушке «тутум эргиир» и мас-рестлинге. Участие приняли 12 сильнейших атлетов: Иван Белолюбский, Алексей Кутуков, Петр Старостин, Егор Филиппов, Николай Матаннанов, Дьулустан Ноговицын, Алексей Козлов, Артем Варданян, Антон Тойтонов, Леонид Филиппов, Иннокентий Миронов, Алексей Иванов.
В прыжках, как и ожидалось, выиграл рекордсмен по данному виду спорта Егор Филиппов, его лучший результат — 37,04 метра. Второй — амгинец Леонид Филиппов (34,14 метра), третий — Петр Старостин из Чурапчинского улуса (32,23 метра).
С якутской вертушкой лучше всех справился Алексей Иванов (60 оборотов). Петр Старостин повернулся вокруг палки 58 раз и занял второе место. Третьим стал Артем Варданян (55 оборотов). Прошлогодний чемпиона Егор Филиппов занял четвертое место, что дало возможность ему сохранить лидерство, однако в мас-рестлинге многие оказались сильнее, в итоге — лишь восьмое место.
Лидером в перетягивании палки стал вице-чемпион Якутии Алексей Козлов. За ним расположился мас-рестлер из Олекмы Иннокентий Миронов. Третье место занял победитель первого этапа Кубка мира Дьулустан Ноговицын из Горного улуса.
Во второй день соревнований участникам Игр Дыгына предстоит выявить лучших в стрельбе из лука, беге на 400 метров, хапсагае и перетаскивании камня.
Чемпион турнира, которому вручат автомобиль «Хендай-Солярис», определится по наименьшей сумме занятых мест по всем видам спорта.
Итоги первого дня Игр Дыгына:
|Прыжки
(место)
|Тутум эргиир
(место)
|Мас-рестлинг
(место)
|Очков
|Егор Филиппов
(Хангаласский)
|1
|5
|8
|14
|Алексей Козлов
(Усть-Янский)
|5
|10
|1
|16
|Артем Варданян
(Намский)
|7
|3
|4
|14
|Петр Старостин
(Чурапчинский)
|4
|2
|11
|17
|Николай Матаннанов
(Таттинский)
|3
|8
|7
|18
|Алексей Кутуков
(Намский)
|8
|11
|9
|28
|Алексей Иванов
(Верхневилюйский)
|11
|1
|10
|22
|Дьулустан Ноговицын
(Горный)
|9
|9
|3
|21
|Иннокентий Миронов
(Олекминский)
|10
|6
|2
|18
|Антон Тойтонов
(Намский)
|6
|7
|6
|19
|Иван Белолюбский
(Усть-Алданский)
|12
|12
|5
|29
|Леонид Филиппов
(Амгинский)
|2
|4
|12
|18