Игры Дыгына: Определены лидеры первого дня соревнований

В первый день Игр Дыгына определились два лидера соревнований — прошлогодний победитель турнира Егор Филиппов и намский атлет Артем Варданян.



В первый день спортсмены мерились силами в прыжках «ус тегул ус», якутской вертушке «тутум эргиир» и мас-рестлинге. Участие приняли 12 сильнейших атлетов: Иван Белолюбский, Алексей Кутуков, Петр Старостин, Егор Филиппов, Николай Матаннанов, Дьулустан Ноговицын, Алексей Козлов, Артем Варданян, Антон Тойтонов, Леонид Филиппов, Иннокентий Миронов, Алексей Иванов.

В прыжках, как и ожидалось, выиграл рекордсмен по данному виду спорта Егор Филиппов, его лучший результат — 37,04 метра. Второй — амгинец Леонид Филиппов (34,14 метра), третий — Петр Старостин из Чурапчинского улуса (32,23 метра).

С якутской вертушкой лучше всех справился Алексей Иванов (60 оборотов). Петр Старостин повернулся вокруг палки 58 раз и занял второе место. Третьим стал Артем Варданян (55 оборотов). Прошлогодний чемпиона Егор Филиппов занял четвертое место, что дало возможность ему сохранить лидерство, однако в мас-рестлинге многие оказались сильнее, в итоге — лишь восьмое место.

Лидером в перетягивании палки стал вице-чемпион Якутии Алексей Козлов. За ним расположился мас-рестлер из Олекмы Иннокентий Миронов. Третье место занял победитель первого этапа Кубка мира Дьулустан Ноговицын из Горного улуса.

Во второй день соревнований участникам Игр Дыгына предстоит выявить лучших в стрельбе из лука, беге на 400 метров, хапсагае и перетаскивании камня.

Чемпион турнира, которому вручат автомобиль «Хендай-Солярис», определится по наименьшей сумме занятых мест по всем видам спорта.

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Итоги первого дня Игр Дыгына: