Игры Дыгына: Определены лидеры первого дня соревнований

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В первый день Игр Дыгына определились два лидера соревнований — прошлогодний победитель турнира Егор Филиппов и намский атлет Артем Варданян.

В первый день спортсмены мерились силами в прыжках «ус тегул ус», якутской вертушке «тутум эргиир» и мас-рестлинге. Участие приняли 12 сильнейших атлетов: Иван Белолюбский, Алексей Кутуков, Петр Старостин, Егор Филиппов, Николай Матаннанов, Дьулустан Ноговицын, Алексей Козлов, Артем Варданян, Антон Тойтонов, Леонид Филиппов, Иннокентий Миронов, Алексей Иванов.

В прыжках, как и ожидалось, выиграл рекордсмен по данному виду спорта Егор Филиппов, его лучший результат — 37,04 метра. Второй — амгинец Леонид Филиппов (34,14 метра), третий — Петр Старостин из Чурапчинского улуса (32,23 метра).

С якутской вертушкой лучше всех справился Алексей Иванов (60 оборотов). Петр Старостин повернулся вокруг палки 58 раз и занял второе место. Третьим стал Артем Варданян (55 оборотов). Прошлогодний чемпиона Егор Филиппов занял четвертое место, что дало возможность ему сохранить лидерство, однако в мас-рестлинге многие оказались сильнее, в итоге — лишь восьмое место.

Лидером в перетягивании палки стал вице-чемпион Якутии Алексей Козлов. За ним расположился мас-рестлер из Олекмы Иннокентий Миронов. Третье место занял победитель первого этапа Кубка мира Дьулустан Ноговицын из Горного улуса.

Во второй день соревнований участникам Игр Дыгына предстоит выявить лучших в стрельбе из лука, беге на 400 метров, хапсагае и перетаскивании камня.

Чемпион турнира, которому вручат автомобиль «Хендай-Солярис», определится по наименьшей сумме занятых мест по всем видам спорта.

Итоги первого дня Игр Дыгына:

Прыжки

(место)

 Тутум эргиир

(место)

 Мас-рестлинг

(место)

 Очков
Егор Филиппов

(Хангаласский)

 1 5 8 14
Алексей Козлов

(Усть-Янский)

 5 10 1 16
Артем Варданян

(Намский)

 7 3 4 14
Петр Старостин

(Чурапчинский)

 4 2 11 17
Николай Матаннанов

(Таттинский)

 3 8 7 18
Алексей Кутуков

(Намский)

 8 11 9 28
Алексей Иванов

(Верхневилюйский)

 11 1 10 22
Дьулустан Ноговицын

(Горный)

 9 9 3 21
Иннокентий Миронов

(Олекминский)

 10 6 2 18
Антон Тойтонов

(Намский)

 6 7 6 19
Иван Белолюбский

(Усть-Алданский)

 12 12 5 29
Леонид Филиппов

(Амгинский)

 2 4 12 18
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