Игорь Никитин: Повышение цен на бензин — вынужденная мера

«Саханефтегазсбыт» с 1 февраля повысил розничные цены на бензин. Приказ компания издала в конце января, но он был предан огласке через мессенджеры. В ходе сегодняшней пресс-конференции генеральный директор предприятия Игорь Никитин заявил, что рост тарифов является вынужденной мерой.

«Мы не хотели предавать огласке эту информацию до опубликования официального документа. ФАС предполагает, что интервью или любого вида сведения по данному вопросу до принятия приказа могут трактоваться как призыв к монопольному сговору, сигнал для того, чтобы партнеры на рынке тоже скорректировали цены в ту или иную сторону», — подчеркнул Игорь Никитин.

Приказ о повышении цен на топливо в Центральной Якутии примерно на 2% (на 1 рубль за один литр) был издан 31 января и в тот же день стал достоянием общественности. «Поражены, что СМИ имеют такую глубокую сеть оповещения, потому как мы официально не рассылали подобную информацию», — заявил он.

Повышение цен на бензин и дизтопливо, считают в сбытовой компании, стало вынужденной мерой, поскольку на решение влияют высокие процентные ставки по коммерческим кредитам, отпускные цены и счета поставщиков топлива. Например, отпускная цена за тонну «Регуляр-92» повысилась с 38,7 тысяч рублей в декабре до 41,5 тысяч рублей в январе этого года.

В Якутске с 1 февраля повысятся цены на бензин