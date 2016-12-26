Игорь Куличик: АЛРОСА находится в состоянии великолепной финансовой устойчивости

Финансовая отчетность АЛРОСА — снова на высоте: чистая прибыль за 6 месяцев выросла в два раза по сравнению с прошлым годом. Как это сказывается на работе компании? Будут ли дивиденды расти и впредь? Когда алмаз станет биржевым товаром и стоит ли сегодня покупать акции предприятия? Об этом в программе «Персона» на телеканале «Алмазный край» рассказала вице-президент, финансовый директор АЛРОСА Игорь Куличик.
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