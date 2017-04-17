Художник Любовь Макарова: Я родилась с кисточкой в руке

Любовь Макарова никогда не сомневалась, что искусство станет частью ее жизни. Уже с раннего возраста она знала, что будет рисовать и делиться своим вдохновением с другими. Когда художница вошла в будущее помещение своей мастерской, то сразу поняла — здесь сможет реализовать все свои мечты. Ее студия-мастерская «Свет и Тень» помогает людям раскрыть и развить свой творческий потенциал.

Проект жизни

Студия «Свет и тень» — работа моей мечты. С раннего возраста я представляла, как иду в мастерскую, открываю двери и оказываюсь в пространстве, наполненном творческой атмосферой и теплым светом. Конечно, у меня не сразу получилось, и к открытию студии я шла постепенно. Шаг за шагом, преодолевая все трудности и преграды, которые возникали на пути. Когда только начала работу над этим проектом, узнала, что беременна. Я уже была мамой двоих замечательных девочек. Как говорят, если ты действительно чего-то хочешь, то добьешься. Мы с мужем все хорошо обдумали и решили не останавливаться на достигнутом. Я рада, что у нас получилось. Именно так, как я представляла в детстве.

Мастерская свободных художников

Такие творческие проекты очень нужны людям. Особенно сегодня, когда все загружены материальными заботами. Одни приходят в студию, чтобы уйти от рутины. Другие — найти друзей. Я помогаю им обрести себя, свой стиль и технику. В мастерской занимаются ученики разных возрастов — маленькие дети от пяти лет, подростки, взрослые. К нам приходят не только те, кто наделен талантом, но и те, кто хочет открыть для себя что-то новое.

Каждый рисует именно то, что хочет

Мы работаем в разных направлениях. Графика, рисунок, традиционная и экспериментальная живопись. Все зависит от автора и его желания. Я даю творческую свободу своим ученикам и не ограничиваю их какими-то строгими академическими рамками. Если он хочет создать картину из натуральных листьев, то это замечательно и очень интересно. Каждый рисует именно то, что хочет. Есть ученики, которые любят монохромные цвета, а есть те, кто тянется к солнцу и отображает эту радость в своих картинах. Мы вместе обдумываем образ, цветовую атмосферу, подбираем гамму, находим вдохновляющие примеры и начинаем творить.

Стремитесь к мечтам

Как-то к нам пришла одна замечательная женщина. Когда она появилась в мастерской, мне показалось, что я смотрю историю и вижу перед собой удивительного персонажа. Посетительница много лет посвятила плодотворной работе математика, и только сейчас у нее появилось свободное время, чтобы воплощать свои мечты, дать волю творческой душе. Такие чувства нельзя держать в себе. Если вы хотите раскрыть талант, то не бойтесь. Стремитесь к мечтам. Ведь это ваша жизнь.

О семье и солнечной погоде

Семья – вот главный проект моей жизни. Я встретила Владислава, и у нас трое замечательных дочек – Мийя, Леона и Лора. Мы стараемся и живем ради них. Я прихожу домой после работы и вижу, как они улыбаются и радуются мне. Девочки принимают меня такой, какая я есть. Они — центр моей вселенной, и благодаря им я чувствую себя особенной.

В скором планирую осуществить еще один творческий проект — посвятить дочкам серию картин. В работах передам то теплое и веселое настроение, которое они дарят нам каждый день. Они яркие, как солнце, поэтому у нас дома круглый год лето.

Родилась художником

Я с детства знала, кем стану. Наверное, уже родилась с кисточкой руке. Мои близкие с улыбкой вспоминают, как часто заставали меня за кропотливой работой над картиной. Решила, что буду художником, и со временем смогла воплотить свои творческие идеи в реальность.

Мне столько раз говорили, чтобы я искала работу в других городах России, поскольку творческому человеку здесь сложно раскрыться и реализовать себя. Но как я оставлю тех, кто так дорог мне? Я люблю Якутию, и она меня вдохновляет.





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