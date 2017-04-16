Хлеб Якутии: О качестве, ценах и оздоровлении нации

Настоящий хлеб не должен… А теперь загибайте пальцы – крошиться и разваливаться при нарезании, мокнуть, плесневеть. Проблема качества хлеба возникла не из-за качества зерна или его недостатка. Это проблема низких доходов населения в частности и хлебопекарной промышленности в целом.

Хороший мякиш – цельный, без пустот и комков, без вкуса горечи. Ну, и где мы такой хлеб найдем? Традиции советского хлебопечения сегодня практически утрачены. Если раньше хлеб производили государственные пекарни и кооперативы «Холбоса», то сегодня дело отдано в руки предприимчивых граждан, которых у нас предостаточно.

На откуп ИП

Тикси — ИП «Маркевич», Батагай — ИП «Фрейлина», Кыстатыам — ИП «Ермолаева», Сасыр — ИП «Мараказова», Чумпу-Кытыл — ИП «Вожжов», Хону — ИП «Муталиев», Терють — ИП «Чачуа», Чаппанда — ИП «Алексеев», Усть-Мая – ИП «Хайбуллин» и так далее… Изредка список разбавляют ООО и кооперативы.

Как такое могло случиться, что стратегический продукт практически полностью отдан на откуп предпринимателям? Легко. Ведь в 240 деревнях Якутии пекарен нет вообще. Большинство из них завозят готовый хлеб из райцентров, а многие пекут дома — так, как умеют.

Вперед, на оптовку!

Как нам сообщили в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), в республике сегодня действуют 302 хлебозавода и пекарни. Муку высшего сорта они закупают централизованно в АО «Якутоптторг». Если в Заполярье и других отдаленных населенных пунктах Крайнего Севера никто другой не привезет социально значимые товары, к которым мука относится в первую очередь, то в центральных улусах стараются избежать монополиста. Снаряжают машины и закупают муку мешками на оптовых базах Якутска по ценам ниже, может, и не в два раза, но сэкономить получается.

Сравните сами. Оптовая цена муки на базах АО «Якутоптторг» составляет 29 руб. 36 коп., розничная – 39 руб. 26 коп. за килограмм. На столичных торговых базах ее стоимость ниже на 5-8 целковых за кило. Немного, но при покупке тонны разница видна невооруженным глазом.

В советские времена отрасль дотировалась, поэтому хлеб стоил дешево — всего 22 копейки. Каждый хлебокомбинат обязан был выпускать несколько видов хлебобулочной продукции: белый, черный хлеб и батон. А вспомните качество! Это отдельная история.

Из чего тесто?

До сих пор помню слова легендарного директора ОАО «Якутский хлебокомбинат» Валерия Залуцкого: «Нужно придерживаться правильной технологии. Дрожжи должны быть не быстрые, а долгие. Процесс хлебопечения становится более длительным. Зато качество хлеба выше, а значит, и польза для организма существеннее. Частники пекут хлеб из быстрых дрожжей, покупатель ловится на хрустящую поджаристую корочку. Но полежит такая булка день, и сразу понятно, что продукт крайне некачественный».

Если вложить в стоимость хлеба затраты на воду, сырье, дрожжи, свет, зарплату пекарей и рабочих, ГСМ, получится немаленькая сумма. Каким образом умудряются пекари производить булку хлеба себестоимостью ниже 40 рублей?

Закрадывается подозрение, что мука не высшего сорта, плюс кладутся всевозможные консерванты – усилители вкуса, разрыхлители, добавляемые в муку перед замесом теста. Чтобы услышать ответ из первых уст, позвонила в Немюгюнский хлебокомбинат.

Заместитель директора по коммерческой части Евгений Никифоров ответил емко: «Мы надеемся только на свои силы. Хорошо работает весь коллектив – администрация, рядовые сотрудники. Никакими субсидиями не пользуемся. Муку покупаем пшеничную высшего сорта оптом у алтайских производителей. Хлебозавод наш работает и днем, и ночью. Производим 58 наименований продукции. Нареканий в наш адрес нет, стараемся выполнять все пожелания клиентов».

Экономия начинается с муки

Есть ли нарекания к качеству хлеба, этот вопрос мы задали начальнику отдела защиты прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Наталье Астафьевой. На ее памяти таких жалоб не поступало ни разу. В целом, качество удовлетворительное.

Возможно, потребители не видят смысла строчить официальные жалобы. Зато пишут письма в редакцию газеты «Якутия». Мнение населения безапелляционное: в слово «хлеб» мы вкладываем много смысла, но то, что продается в магазинах, назвать хлебом можно с большой натяжкой. Пористый, непропеченный, с привкусом горечи, с признаками картофельной болезни… Такие недостатки характеризуют в первую очередь продукцию мелких пекарен. Чем предприятие крупнее, а коллектив опытнее, тем хлеб лучше. Как бы мы ни критиковали деятельность Якутского хлебокомбината, его опыт и качество работы по-прежнему служат примером. Строгая технология, качество сырья и личная ответственность пекарей – таким должно быть отношение к своему делу.