«Гражданские самолеты Сухого» решат проблемы по обслуживанию лайнеров Sukhoi Superjet 100 в Якутии

О послепродажном обслуживании самолетов Sukhoi Superjet 100 и возможности перехода на лизинг в рублевом эквиваленте речь шла на совещании в авиакомпании «Якутия». Для участия в мероприятии перевозчик пригласил представителей АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и АО «ВЭБ-Лизинг».



«Одним из итогов совещания стало подтверждение готовности авиакомпании «Якутия» и «ВЭБ-лизинг» продолжить взаимоотношения по изменению условий лизинга в фиксированную рублевую зону, что обеспечит более выгодные условия эксплуатации воздушных судов. Стороны также договорились об условиях восстановления самолетов RA-89011 и RA-89012, причем АО «ГСС» обязуется выполнить все необходимые мероприятия для завершения в срок формы «С2-чек» и скорейшего ввода в строй воздушного судна RA-89011», — сообщили в авиакомпании «Якутия».

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Как отметил технический директор ведущего авиапредприятия республики Александр Зинков, проблема обсуждается уже на протяжении нескольких месяцев: «Особенности эксплуатации SSJ 100 в том, что самолеты новые. Время от времени мы находим дефекты, а провести ремонтные работы в срок не можем из-за отсутствия запчастей».

Вместе с тем в авиакомпании подчеркивают, что ранее в Якутске на территории Авиатехнической базы проходила летно-техническая конференция под эгидой Росавиации. Была достигнута договоренность, что АО «ГСС» рассмотрит конкретные мероприятия по срокам поставки запчастей для поддержания летной годности воздушных судов.

Главный конструктор, вице-президент АО «ГСС» Андрей Недосекин в комментарии ЯСИА заявил, что проблема будет решена в скором времени. «Самолеты SSJ 100 – это первый российский продукт, который сертифицирован по всем правилам, европейским в том числе. Я считаю, все задачи, которые ставит перед нами авиакомпания «Якутия», решаемы. Мы, перестроившись, скоординировав свою внутреннюю работу, достигнем положительного эффекта», — добавил он.

Отечественный самолет Sukhoi Suprjet 100 эксплуатируется «Якутией» с 2012 года. Авиакомпания является лидером по налету часов на этом типе воздушных судов. Суперджеты активно задействованы в ее маршрутной сети на территории Сибири и Дальнего Востока, а также на рейсах в Китай, Южную Корею и Японию. На сегодняшний день в авиапарке «Якутии» насчитывается пять таких самолетов.

«В течение семи лет эксплуатации авиалайнеров Sukhoi Superjet 100 в экстремальных климатических условиях северного региона специалисты авиакомпании постоянно взаимодействуют с производителем самолетов — АО «ГСС», вносят совместные предложения по усовершенствованию эксплуатации судов. Авиакомпанией полностью освоена лётная и техническая эксплуатация: подготовлены высококвалифицированные экипажи и инструкторский состав, авиационно-техническая база авиакомпании «Якутия-Техникс» в числе первых в Российской Федерации прошла сертификацию на выполнение всех форм технического обслуживания воздушных судов данного типа», — подчеркивает перевозчик.