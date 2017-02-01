Госкомцен Якутии: До 1 июля тарифы на коммунальные услуги повышаться не будут

Индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в 2017 году составит в среднем 6% с предельным отклонением в 2,5%. До 1 июля цены повышаться не будут, сообщила в комментарии ЯСИА заместитель председателя государственного комитета Якутии по ценовой политике Галина Служаева.

«В прошлом году изменение цен на коммунальные услуги произошло с 1 июля, средний индекс роста платы граждан в целом по республике составил 6,5% с предельным отклонением в 2,5%, в этом году – 6%. Поэтому мы можем констатировать факт, что темпы роста тарифов снижаются», — пояснила Галина Служаева.

Она отметила, что для разного набора коммунальных услуг — разные цены. Так, например, для людей, проживающих в неблагоустроенных квартирах, рост цен был меньше, а там, где полный набор, максимальное изменение платы составило 8,5%.

Напомним, в Якутии действуют экономически обоснованные тарифы для юридических лиц, а для населения — льготные.