Госалкогольконтроль Якутии: С апреля пиво необходимо будет продавать с онлайн-касс

Предприниматели, торгующие пивом в розницу, с 31 марта 2017 года должны будут использовать онлайн-кассы. Об этом на ежегодном отчете сообщил первый заместитель руководителя республиканского управления Госалкогольконтроля Василий Григорьев.

«Требование должно выполняться всеми продавцами в стране, реализующими пиво. Связано это с изменениями, которые были внесены в 171 федеральный закон», — отметил заместитель руководителя.

По его словам, с апреля при розничной продаже алкогольной продукции, в том числе организациями общепита, нужно применять контрольно-кассовую технику. Это касается и розничных продавцов пива. Через онлайн-кассы, подключенные к интернету, необходимо передавать в налоговую инспекцию данные о каждом пробитом чеке.

Нововведение, по мнению Василия Григорьева, может стать одним из первых шагов к лицензированию деятельности по реализации пива.

«В начале марта проведем разъяснительную работу с продавцами, организуем ряд круглых столов, актуальная информация будет выкладываться на сайте ведомства. Предприниматели и обычные граждане всегда могут позвонить нам и проконсультироваться по тем или иным вопросам», — подчеркнул он.