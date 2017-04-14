Горожане против высотки: К судебному спору между «ЯкутСтройСити» и мэрией присоединились третьи лица

К разбирательствам в Арбитражном суде о признании недействительным распоряжения окружной администрации Якутска об отмене разрешения на строительство 12-этажного жилого дома на улице Петра Алексеева были привлечены третьи лица. К конфликту между застройщиком Гамлетом Петросяном и мэрией официально присоединились ООО «Камелек» и общественники.

Напомним, строительство 12-этажного здания, которое инвестор ООО «ЯкутСтройСити» намерен возвести от магазина №4 до Дома охотника, стало поводом для обращения инициативной группы жителей столицы в прокуратуру и городскую администрацию. Активисты утверждали, что разрешение на реализацию проекта выдано незаконно. Позже представитель ООО «ЯкутСтройСити» Гамлет Петросян обратился в прокуратуру и Арбитражный суд региона с требованием отменить решение администрации столицы и городского суда, которым было приостановлено возведение здания. Сейчас тяжелая техника выведена с участка, а сама территория, где велись работы, опечатана.

Представители инициативной группы, выступающей против строительства дома, и ООО «Камелек» поддержат администрацию Якутска, не заявляя самостоятельных требований в отношении предмета спора.

«Мы возражаем против привлечения третьих лиц в связи с тем, что оспариваем отмену разрешения на строительство, которое не затрагивает права других сторон. Если они считают, что данный нормативно-правовой акт нарушает их интересы, то могут оспорить его в судебном порядке», — отметил представитель «ЯкутСтройСити».

Активисты и ООО «Камелек» подчеркивают, что если застройщик выиграет дело, то он тут же продолжит возведение многоэтажки.

«В данном деле наша позиция сходная, интересы аналогичные, ведь строительство начнется на тех участках, которые ранее принадлежали общественности и ООО «Камелек», — говорят представители третьих лиц.

Интересно, что «Камелек» ранее выступал против окружной администрации в долгом и затяжном споре: «В 2012 году мы оформили заявку на аренду земли в том районе для строительства дома. Но ее отклонили, причем часть земли осталась за нами, что подтверждает решение суда. Пытались добиться через приставов, чтобы нам дали землю, но недавно увидели стройку впритык к нашему участку».

«Прокуратура признала законность проведенной экспертизы. Наша позиция в суде основывается на этом документе. Мы считаем себя невиновными. Надеемся на справедливое решение суда», — ранее заявил Гамлет Петросян.

Однако активисты отмечают, что протест прокуратуры не отменяет решения администрации: «Документ содержит ссылки на нормы права, но это никак не влияет на запрет мэрии».

Сегодня в 18.00 в большом зале мэрии состоятся публичные слушания по поводу скандальной стройки.