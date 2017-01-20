Егора Борисова возмутило отношение глав муниципалитетов к социальным обязательствам

Егор Борисов призвал глав муниципалитетов к эффективному расходованию средств. По мнению Ил Дархана, нынешнее отношение к обязанностям не позволяет вовремя выполнять социальные обязательства на местах.

«Эффективность расходования средств — беда для всех нас, в том числе министерств и ведомств, муниципальных образований. Необходимость эффективного использования средств — это веление времени. Сегодня мы хотим видеть результаты этой работы», — заявил глава республики на встрече с представителями районов, городов и поселений.

По поручению Егора Борисова сегодня разрабатываются механизмы эффективного расходования государственных средств, предусмотрена и ответственность за невыполнение обязательств.

«Мы провели контрольные проверки всего в 14 поселениях из более 400 муниципалитетов. Нарушения выявлены на 2,3 миллиарда рублей», — отметил Ил Дархан.

На местах неэффективное использование выявлено на 900 миллионов рублей, неправомерные расходы потянули на 500 миллионов рублей, это стало «причиной ряда громких дел». Кроме того, на счетах муниципальных образований неиспользованные средства бюджета 2016 года остались на 4,6 миллиарда рублей, из них целевых — 1,2 миллиарда рублей.

Такая же ситуация сложилась и по собственным доходам муниципалитетов — невостребованными «лежат» 3,4 миллиарда рублей. Например, в Мирнинском районе накопилось 500 миллионов, в Верхневилюйском — 400 миллионов, Нюрбинском — 360 миллионов, Олекминском — 250 миллионов, Вилюйском – 170 миллионов, Булунском — 120 миллионов, Верхоянском – 106 миллионов.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, в Якутии планируют выделить муниципалитетам из госбюджета 68,5 миллиарда рублей, при этом в прошлом году (в наиболее благоприятный период) трансферты составили 74,9 миллиарда рублей.

Егор Борисов обратил внимание, что сокращение государственных расходов наибольшим образом коснется инвестиционного бюджета. «Надо понимать, что при выделении средств капитального характера распределение будет более строгим», — добавил он.

«Выполним все социальные обязательства, они приняты не с сокращением, а с ростом. Речь идет о том, что мы должны бюджетные расходы производить своевременно», — подчеркнул глава республики.