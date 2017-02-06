«Главный вопрос»: Завершается прием обращений к Егору Борисову

«Сахамедиа» завершает прием обращений в рамках мультимедийного проекта «Главный вопрос», благодаря которому якутяне смогут обсудить с главой республики Егором Борисовым самые важные темы. Сбор вопросов закончится 6 февраля в 15.00.
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На сегодняшний день в редакцию ЯСИА поступило около 50 вопросов от жителей республики.
Якутян волнуют темы, касающиеся социальной поддержки малоимущих, трудоустройства молодежи, качества интернет-связи в северных районах, роста цен на бензин.
По завершении приема обращений экспертное сообщество, состоящее из журналистов холдинга, редакторов улусных газет, определит 5 актуальных тем, а главную из них выберут сами читатели путем голосования, которое стартует во вторник, 7 февраля.
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Тема, получившая наибольшее число голосов, станет главной в разговоре с Ил Дарханом.
Свой вопрос вы можете задать здесь.
Видеоверсия программы выйдет на портале ЯСИА, а материалы, посвященные ей, будут опубликованы в газетах «Якутия» и «Саха сирэ».