«Главный вопрос»: Якутяне направляют свои видеообращения Егору Борисову

«Сахамедиа» продолжает прием обращений в рамках мультимедийного проекта «Главный вопрос», благодаря которому жители республики могут обсудить с Егором Борисовым самые важные темы. Ведущим программы является генеральный директор холдинга Кирилл Алексеев.

В редакцию ЯСИА уже поступило несколько десятков вопросов от якутян. Свои видеообращения на якутском языке направили жители улусов. Они интересуются мерами поддержки молодых специалистов, работающих в сельской местности, трудоустройством молодежи, сроками ввода в эксплуатацию железной дороги до станции Нижний Бестях, рациональным использованием земельных участков.

Особое место занимает вопрос о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. В частности, об установлении денежных доплат «детям войны».

Прием обращений для февральского выпуска «Главного вопроса» завершится в понедельник. Экспертное сообщество, в состав которого входят журналисты «Сахамедиа» и представители редакций районных газет, определят 5 актуальных тем, а главную из них выберут сами читатели путем голосования на сайте.

Напомним, в прошлых выпусках «Главного вопроса» речь шла о взаимоотношениях республиканских властей с компаниями-недропользователями, социально-экономическом развитии Якутска, поддержке местного производства.

Видеоверсия программы выйдет на портале ЯСИА, на канале НВК «Саха», а материалы, посвященные ей, опубликуют в газетах «Якутия» и «Саха сирэ».

Задать вопрос можно здесь. Не упустите возможность обратиться к Егору Борисову!