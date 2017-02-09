«Главный вопрос»: Выбери тему для разговора с Егором Борисовым

На портале ЯСИА продолжается народное голосование по выбору темы февральского выпуска мультимедийного проекта «Главный вопрос» с Ил Дарханом Егором Борисовым. Эксперты «Сахамедиа» и редакторы районных газет выбрали пять актуальных направлений. Тема, набравшая самое большое количество голосов, станет предметом разговора с руководителем субъекта.

В редакцию поступило более 70 обращений. Якутян интересуют вопросы социальной поддержки малоимущих, формирования цен на бензин, благоустройства жилья в сельской местности, трудоустройства молодых специалистов, работы банкоматов в районах.

На сегодняшний день лидерами по числу голосов стали темы высоких цен на бензин (33%) и помощь малоимущим семьям в период кризиса (31%).

Голосование на портале ЯСИА продолжится до 15 часов 13 февраля.

Именно вам, нашим читателям, предстоит определить, о чем пойдет разговор с руководителем субъекта! Проголосуйте за вопрос, который волнует больше всего!

Проголосуй за вопрос Егору Борисову! Помощь малоимущим семьям в период кризиса

Высокие цены на бензин

Благоустройство в сельской местности

Трудоустройство местных кадров в крупных добывающих компаниях

Качество оказания банковских услуг в районах Результаты

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