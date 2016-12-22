«Главный вопрос»: Разговор с Егором Борисовым будет посвящен поддержке местного производства

На портале ЯСИА завершено голосование по выбору темы декабрьского выпуска мультимедийного проекта «Главный вопрос» с Ил Дарханом Егором Борисовым. Больше всего якутян волнует, как власти будут поддерживать местное производство и продвигать бренд «Сделано в Якутии».

Напомним, что в редакцию поступило более 60 обращений. Якутян волнует, построят ли мост через Лену, сохранятся ли северные надбавки, будут ли власти и дальше поддерживать многодетные семьи, как сформируются тарифы на электроэнергию.

Экспертная группа, состоящая из сотрудников «Сахамедиа» и редакторов районных газет, выбрала пять актуальных тем.

Больше всего голосов набрал вопрос: Как руководство региона будет осуществлять поддержку местного производства и продвижение бренда «Сделано в Якутии»? (29%, Голосов: 154)

Видеоверсия программы выйдет на ЯСИА уже на следующей неделе, а материалы, посвященные ей, опубликуют в газетах «Якутия» и «Саха сирэ». Ведущим передачи является генеральный директор холдинга «Сахамедиа» Кирилл Алексеев.

Следующий сбор вопросов стартует в январе.