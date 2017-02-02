«Главный вопрос»: Продолжается прием обращений к Егору Борисову

«Сахамедиа» продолжает прием обращений для февральского выпуска мультимедийного проекта «Главный вопрос», благодаря которому жители республики могут обсудить с Егором Борисовым самые важные темы. Ведущим программы является генеральный директор холдинга Кирилл Алексеев.

Прием вопросов стартовал на сайте ЯСИА 1 февраля. Жителей республики интересует широкий круг тем, связанных с текущим положением дел, а также с решением задач на ближайшую перспективу.

Иван Афанасьев спрашивает: «В Якутске построили японскую круглогодичную теплицу, обещают, что овощи будут всю зиму. Планируется ли еще строительство таких теплиц?».

Петра Иванова волнует вопрос, когда начнется возведение моста через Лену.

О том, что запланировано в Год молодежи, хотела бы узнать Лена Сергучева.

«Надеемся, что это будут полезные и нужные мероприятия, а не «для галочки», — добавила она.

Сергей Сивцев обращает внимание Ил Дархана на проблему, связанную с отсутствием и неудовлетворительной работой сети банкоматов: «Решите этот вопрос — невозможно снять деньги с карты, купить продукты и так далее».

Тема адресной социальной помощи поднята Сергеем Агафоновым: «Заработная плата будет расти? Может, поддержка какая-то от государства предусмотрена для малоимущих? Кризис все-таки!».

Прием обращений для февральского выпуска завершится в понедельник, 6 февраля, в 12.00.

Экспертное сообщество, в состав которого входят журналисты «Сахамедиа» и представители редакций районных газет, определят 5 актуальных тем, а главную из них выберут сами читатели путем голосования на сайте.

Напомним, в прошлых выпусках «Главного вопроса» речь шла о взаимоотношениях республиканских властей с компаниями-недропользователями, социально-экономическом развитии Якутска, поддержке местного производства.

Видеоверсия программы выйдет на портале ЯСИА, на канале НВК «Саха», а материалы, посвященные ей, опубликуют в газетах «Якутия» и «Саха сирэ».

Задать вопрос можно здесь. Не упустите возможность обратиться к Егору Борисову!