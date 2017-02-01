«Главный вопрос»: Не упустите шанс обратиться к Егору Борисову

«Сахамедиа» начинает прием обращений для февральского выпуска мультимедийного проекта «Главный вопрос», благодаря которому якутяне смогут обсудить с руководителем республики Егором Борисовым самые важные темы. Ведущим программы выступит генеральный директор холдинга Кирилл Алексеев.

Жители республики могут обратиться к Ил Дархану с самыми острыми и значимыми проблемами социально-экономического, общественно-политического развития региона.

Именно этому вопросу и будет посвящен разговор с главой Якутии.

Экспертное сообщество, в состав которого войдут журналисты «Сахамедиа» и представители редакций районных газет, определят 5 актуальных тем, а главную из них выберут сами читатели путем голосования на сайте.

Напомним, в прошлых выпусках «Главного вопроса» речь шла о взаимоотношениях республиканских властей с компаниями-недропользователями, социально-экономическом развитии Якутска, поддержке местного производства.

Прием обращений для февральского выпуска завершится в понедельник, 6 февраля, в 12.00.

Видеоверсия программы выйдет на портале ЯСИА, а материалы, посвященные ей, опубликуют в газетах «Якутия» и «Саха сирэ».

Задать вопрос можно здесь. Не упустите возможность обратиться к Егору Борисову!